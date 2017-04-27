На заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта в Удмуртии были представлены промежуточные результаты работы приоритетных проектов Народного фронта «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также деятельности Центра мониторинга благоустройства городской среды в регионе. Кроме того, представители регионального штаба ОНФ обсудили одно из общественных предложений, переданных главе республики, касающееся отмены критерия нуждаемости при выделении земельных участков для многодетных семей.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов отметил, что жители республики одни из первых в стране включились в заполнение интерактивной карты свалок. На данный момент на ней обозначено 95 несанкционированных свалок, по 35 из них активисты ОНФ ведут работу по устранению проблемных объектов. После вмешательства Народного фронта уже ликвидированы две свалки – в Малопургинском районе около деревни Кечево и селе Балезино. Кроме того, активисты ОНФ проводят мероприятия по экологическому просвещению в школах и учреждениях республики.
В зоне особого внимания активистов ОНФ – мониторинг реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В республике явные признаки формального подхода, считает координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии Алексей Серебренников.
«Во многих муниципальных образованиях, как выяснилось, за собственников принимают решения чиновники либо различного рода советы. К примеру, город Ижевск 30 марта 2017 г. выложил на официальный сайт муниципальную программу. Но заявки от жителей по благоустройству дворов принимались лишь до 14 апреля. В городе Можга на официальном сайте муниципалитета выложен список 43 дворовых территорий, в которых в рамках данной программы предусмотрено только асфальтирование, хотя в минимальный перечень работ входит установка освещения, скамеек и урн», – сообщил Серебренников.
Проведенный экспертами ОНФ мониторинг показал, что на многих официальных сайтах районов и городов информация о приоритетном проекте либо практически отсутствует, либо ее довольно сложно найти. В качестве положительного примера Серебренников привел работу администрации Сарапула. На сайте муниципалитета представлена полная информация, организована работа с местными СМИ, проведено голосование по выбору мест общего пользования.
За время действия проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивной карте dorogi-onf.ru в Удмуртии отмечено 195 аварийных участков, что составляет 175 км. По словам координатора дорожного проекта Народного фронта в Удмуртии Михаила Колесникова, в ходе рейдов активистами ОНФ проверены дороги в Ижевске, Воткинске, Можге, по итогам которых направлены обращения в муниципалитеты, ГИБДД и прокуратуру.
Представитель регионального штаба ОНФ в Удмуртии, многодетный отец Алексей Серебренников обратил внимание на еще одну важную проблему, касающуюся отмены критериев нуждаемости для многодетных семей в получении земли под индивидуальное строительство. Представители регионального штаба ОНФ единодушно приняли решение о выдвижении в Госсовет Удмуртии законодательной инициативы об отмене критерия нуждаемости при выделении земельного участка для многодетных семей под строительство жилья.
«Многие многодетные семьи получают отказ в получении земельного участка из-за того, что не попадают под категории «малоимущая» или «нуждающаяся в улучшении жилищных условий», определенные региональным документом. Считаем, такими поправками искажается суть указа президента в качестве поощрения многодетных семей и стимулирования рождаемости», – отметил Серебренников.
Пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике
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