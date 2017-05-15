Энергетики Удмуртии подарили лес Як-Бодьинскому району Сотрудники «Удмуртэнерго» вместе с ижевскими волонтерами посадили несколько тысяч саженцев ели в Як-Б...

Вопросы безопасности многоквартиных домов обсудили жилищные активисты Ижевска В работе семинара приняли участие газовики, а также представители МЧС и ГЖИ УР...

Фрилансеров Удмуртии призывают позаботиться о будущей пенсии Количество фрилансеров, проживающих в Удмуртии, за последние четыре года увеличилось почти на четверт...