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ОМОН выступил перед школьниками Сарапульского района

15 мая
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Сотрудники ОМОН Росгвардии по Удмуртской Республике приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница родникового края».

dsc0068 ОМОН выступил перед школьниками Сарапульского района

Сотрудники ОМОН Росгвардии по Удмуртской Республике приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница родникового края». Она прошла в селе Уральский Сарапульского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Игра «Зарница родникового края» была посвящена памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, ушедшего на фронт милиционером, Павла Захаровича Субботина. Игру провели на территории школы, в которой когда-то учился Павел Субботин.

Перед началом игры сотрудники спецподразделения Росгвардии представили участникам показательное выступление, в ходе которого продемонстрировали элементы построения, действия с оружием и приемы рукопашного боя, осуществили десантирование из автомобиля и посадку личного состава в автомобиль при отходе.

Мастерство и слаженность действий каждого сотрудника вызвали у всех присутствующих гордость и уважение в целом к Росгвардии.

Фото: Управления Росгвардии по УР

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