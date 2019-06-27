Перед открытием «Олимпийского дня» многие почувствовали себя скороходами. Из-за закрытого движения по участку улицы Кирова пришлось и мне пройти быстрым шагом от магазина «Океан» до фан-зоны в парке. Успел вовремя.
На главную сцену поднялись прославленные паралимпийцы Владислав Лекомцев (биатлон и лыжные гонки) и Владимир Каманцев (вратарь следж-хоккейной команды), а также олимпийцы – лыжник Дмитрий Япаров и пловец Сергей Большаков.
Участников спортивного праздника поздравили руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов, исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Денис Парахин, представитель Олимпийского комитета России в Удмуртии Дмитрий Лукин. Владимир Каманцев наиболее убедительно сказал о том, что ни в какой спортивной и жизненной ситуации нельзя поддаваться унынию. Когда стремишься к цели и отдаёшь этому силы, то достигнешь и олимпийских высот.
Спорт – это движение
Спортивный праздник в этот раз был посвящён 125-летию Олимпийского движения. Поэтому на дипломах, вручённых паралимпийцам и олимпийцам, были подписи главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Прижимая диплом к груди, Владислав Лекомцев спустился на брусчатку к журналистам и сказал: «Три сезона мы не могли нормально выступать на международной арене из-за запрета для паралимпийцев-россиян. За это время накопилась спортивная злость. Сейчас её надо реализовать в тренировочном процессе, а зимой выйти на чемпионат мира в Швеции. С 20 июня отправлюсь на тренировочный сбор в Сочи».
Перед спортивным праздником мне довелось услышать мнения о том, что повестка «Олимпийского дня» в Ижевске «довольно странная по выбору видов спорта». Поэтому я спросил Владислава, какие спортивные занятия в детстве ему запомнились? С чего он начинал?
– Начинал с лыж, велосипеда, обычного бега – так сложилась привычка быть всегда в движении. Я тогда стал осваивать вольную борьбу и призовые места начал занимать в борьбе, – ответил Владислав Лекомцев. Паралимпийцы не только принимали поздравления, они участвовали в награждении золотых значкистов ГТО. Комплекс «Готов к труду и обороне» развивается в нашей республике в хорошем темпе, поэтому пришлось разделять наградные церемонии на несколько подходов. Для кого-то выполнение норм ГТО станет подготовкой к будущим спортивным достижениям. И, наверное, правильно, что мальчиков среди заслуживших золотые значки больше, чем девочек. Всё-таки роль защитника Отечества должна оставаться мужской. Все желающие могли сдавать нормы ГТО прямо здесь.
Сила и смелость
В пространстве парка были размещены 18 площадок. Например, в площадку для мини-футбола вписались дзюдоисты и самбисты, а затем их место заняли представители других видов единоборств. Борцы и задали ритм соревнованиям. И это не случайно. Сергей Смирнов напомнил, что республика готовится принять чемпионат Европы по дзюдо. Идёт планомерная работа по тем предложениям, что высказаны международной комиссией, инспектировавшей спортивные сооружения города Ижевска.
Неподалёку от борцов на лужайке был установлен настоящий ринг. На нём юноши вели бои в турнире, который оказался самым продолжительным. За боями наблюдал главный тренер сборной Удмуртии Олег Тимофеев, судейскую коллегию возглавлял Алексей Астахов, судьёй-комментатором работал Александр Дудырев. То есть всё, как на крупных боксёрских турнирах в Ижевске. А рядом был расположен синтетический ковёр, на котором командные внутренние соревнования по кикбоксингу провели организаторы спортшколы № 2. Безусловно, самый яркий рефери был именно в кикбоксинге – это Карина Валеева. Все её решения были громкими, точными и безапелляционными. В отличие от рефери-мужчин на боксёрском ринге, она всё время была на виду.
Красота и пластика
Отличное впечатление произвели индивидуальные и командные выступления самых юных мастериц художественной гимнастики и более старших спортсменов из спортивной гимнастики. Достаточно было посмотреть эти выступления, чтобы понять – гимнастика в стране на очень высоком уровне. А огромный портрет нашего земляка гимнаста Давида Белявского во весь экран над сценой только подчёркивал это впечатление. Земляки Давида из Воткинска порадовали ижевчан гонками на яхтах. На Ижевском пруду в прошлые годы мне доводилось видеть и более крупные яхты, но в этот раз гонка усиливала зрелищность. За первые места отмечены яхтсмены Андрей Ишмуратов и Яна Дерябина.
Сразу на восьми пляжных площадках сражались волейболисты. В своих категориях победы одержали Егор Прозоров и Алексей Шмаков, а также Рустам Пестряков и Алексей Киселёв. То есть динамовцы подтвердили своё лидерство и в пляжном волейболе. Наверняка Алексей Киселёв сделал для себя и некоторые заметки по организации празднества, которые пригодятся в конце месяца на открытии стадиона «Динамо». Сейчас мы видим, что цвет трибуны меняется, но это грунтовые краски, а в день открытия стадиона он будет в тех же динамовских цветах, что и «Уфа-Арена» в столице Башкортостана, по уверениям полковника полиции Алексея Киселёва.
Легкоатлеты выступали на беговых дорожках стадиона «Купол». Самой быстрой на стометровке стала Екатерина Рыкова, пробежавшая за 12 секунд. Интересным получился забег на 400 метров, где первым финишировал Савелий Блинов. Он сумел опередить Сергея Алабужева. В кои-то веки легкоатлеты получили награды с большой сцены фан-зоны, а не перед пустыми трибунами стадиона, как это обычно бывает в последние годы. Мы видим, что наши легкоатлеты тренируются упорно, несмотря на то, что на днях обнародовано решение: продлить дисквалификацию команды России по лёгкой атлетике на международных соревнованиях. Только индивидуально допущенные мастера из России продолжают доказывать свою силу. Их мало, но иностранцам с ними приходится считаться.
Большое событие трудно сейчас представить без организаторов скандинавской ходьбы. И в этот раз были организованы мастер-классы, приготовлены специальные палки для выдачи напрокат. «Скандинавы» входят во вкус, хотят не просто ходить ради здоровья, но и соревноваться. Например, 79-летнюю Людмилу Зорину отметили поощрительными билетами в Сад имени Горького, а она всё-таки сожалеет: «Плохо, что сегодня на трассе не было никого моего возраста».
На мотоцикле приехал в парк известный хоккейный вратарь Евгений Лойферман. Он тоже вручал награды отличившимся юным спортсменам. Мотоцикл помогает Евгению Лойферману не терять спортивную форму. Интерес вызвал ижевский вид спорта – бендреслинг. В этом противоборстве нужно перетянуть соперника на резиновых лентах (с такими тренируются лыжники, например). Абсолютным победителем в бендреслинге стал Ярослав Широбоков. Кроме бендреслинга, были представлены и другие неолимпийские виды спорта, которые позволяют жить интересней и укреплять своё здоровье.
Вместе со страной
«Олимпийский день» принёс хорошие сообщения и из-за пределов республики. Например, российский лидер в прыжках в высоту Мария Ласицкене преодолела высоту 202 сантиметра на соревнованиях в Польше – это лучший результат сезона в мире. В тот же день олимпийская команда России отправилась на Европейские игры в Минск, а удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай – порадовал участников «Олимпийского дня» в Кировской области вместе с не менее сказочными персонажами. Тем временем в Ижевске главный судья соревнований Вячеслав Вичужанин завершил программу такими словами: «Спасибо ижевчанам за поддержку «Олимпийского дня», до новых встреч на спортивных площадках!»
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