Максим Гаврилов - мастер спорта России по традиционному каратэ и рукопашному бою. ...

Каждый год растёт количество спортсменов, участвующих в велогонке «Удмуртской правды» ...

**Наш земляк Сергей Широбоков стал чемпионом России в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Э...