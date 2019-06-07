В следующее воскресенье, 16 июня, в Ижевске в парке Кирова пройдет XXX Всероссийский олимпийский день. На различных площадках будут представлены более 20 видов спорта, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
Удмуртия оказалась в числе 13-ти регионов, которые выиграли грант на проведение этого события в конкурсе, организованном Олимпийским комитетом России. Благодаря этому в этом году стало возможным проведение масштабного красочного мероприятия.
В проведении праздника будут задействованы фан-зона, аллеи парка Кирова, пляж, пруд, стадион «Купол». Всего будет 18 площадок, где пройдут мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования. В программе: парусный спорт, карате, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, воркаут, йога, пилатес.
Также гости мероприятия смогут познакомиться с совершенно новым направлением в спорте, которое придумал и запатентовал ижевчанин Роман Борисов: бендрестлинг. Его представят в 13:00 у главного входа в парк Кирова.
На ижевском пруду с 11.30 и до 17.00 состоятся показательные выступления яхтсменов. В фан-зоне на татами можно будет посмотреть бои единоборцев и показательные выступления каратистов. Там же все желающие смогут сдать нормативы ГТО: прыжок в длину с места, гибкость, рывок гири, поднимание туловища лежа на спине.
Для ориентира в парке Кирова будут размещены указатели и карта с местами расположения площадок.
Подробная программа мероприятия.
Фото: Wikimedia Commons
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.