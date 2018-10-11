Подготовились основательно
Название чемпионата – «Абилимпикс» - это сокращение английского выражения, которое переводится как «Олимпиада возможностей». Когда задание выполняет слабовидящий или человек с нарушением функций опорно-двигательной системы, не так уж важно, насколько быстро он всё сделает. Главное – качество. А люди с инвалидностью в большинстве своём выполняют работу старательно, так, чтобы не пришлось переделывать.
Во Втором чемпионате Удмуртской Республики «Абилимпикс» будут состязаться более 90 человек с инвалидностью и ОВЗ. Профессиональное мастерство они продемонстрируют в 16 компетенциях. В прошлом году участвовало только 29 человек, а направлений (компетенций) было пять.
Основной площадкой конкурса, как и в 2017 году, стал Ижевский торгово-экономический техникум. Это базовая профессиональная образовательная организация, она обеспечивает поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования, при котором люди с инвалидностью обучаются вместе со здоровыми людьми.
И организаторы, и конкурсанты готовились к чемпионату очень ответственно. Сформировано экспертное сообщество (в конце сентября на базе торгово-экономического техникума прошли обучение 69 экспертов чемпионата). Обучились и волонтёры. Будущие конкурсанты под «присмотром» наставников тренировались на рабочих местах.
Не просто конкурс
Из истории международного движения «Абилимпикс» известно: первоначально организаторы состязаний хотели просто развить профессиональные навыки людей с инвалидностью. Но постепенно «Абилимпикс» повлиял и на общество. Многие словно вновь открыли для себя людей с инвалидностью, поняли, что у них немалый потенциал. Работодатели стали чаще приглашать на работу инвалидов, а сами профессиональные соревнования превратились в своего рода ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство по окончании конкурса (или предложения о будущем устройстве, если конкурсант ещё учится) – это теперь одна из главных задач «Абилимпикса».
Вот и на региональный чемпионат профессионального мастерства, как и в прошлом году, обязательно придут потенциальные работодатели. Они заинтересованы принять в свои коллективы людей с инвалидностью. Во-первых, потому, что эти люди очень дорожат работой и стремятся выполнять её безукоризненно. Во-вторых, потому, что существуют квоты: предприятие – в зависимости от количества работников – должно предоставлять работу определённому числу людей с инвалидностью. А в-третьих, это же большая удача, если на твоё предприятие захочет прийти участник, а то и победитель чемпионата!
Новые возможности, новые перспективы. А ещё «Абилимпикс» - это новые друзья, которые тебя понимают…
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