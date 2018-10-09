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Олимпиада невероятных возможностей. Работодатели присмотрятся к участникам «Абилимпикса»

8 октября
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С 9 по 11 октября пройдёт Второй чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс». Это большое событие и для республики, и для каждого участника «Абилимпикса». Преодолев сомнения и неуверенность, люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут состязаться в профессиональном мастерстве. Среди участников чемпионата – специалисты, студенты, школьники, показать свои навыки в таком конкурсе могут люди от 14 до 65 лет. Всем им предстоит проявить волю к победе и доказать: «Мы такие же, как все, можем учиться и работать на равных со здоровыми сверстниками».

%d0%90%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81 Олимпиада невероятных возможностей. Работодатели присмотрятся к участникам «Абилимпикса»

Подготовились основательно

Название чемпионата – «Абилимпикс» - это сокращение английского выражения, которое переводится как «Олимпиада возможностей». Когда задание выполняет слабовидящий или человек с нарушением функций опорно-двигательной системы, не так уж важно, насколько быстро он всё сделает. Главное – качество. А люди с инвалидностью в большинстве своём выполняют работу старательно, так, чтобы не пришлось переделывать.

Во Втором чемпионате Удмуртской Республики «Абилимпикс» будут состязаться более 90 человек с инвалидностью и ОВЗ. Профессиональное мастерство они продемонстрируют в 16 компетенциях. В прошлом году участвовало только 29 человек, а направлений (компетенций) было пять.

Основной площадкой конкурса, как и в 2017 году, стал Ижевский торгово-экономический техникум. Это базовая профессиональная образовательная организация, она обеспечивает поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования, при котором люди с инвалидностью обучаются вместе со здоровыми людьми.

И организаторы, и конкурсанты готовились к чемпионату очень ответственно. Сформировано экспертное сообщество (в конце сентября на базе торгово-экономического техникума прошли обучение 69 экспертов чемпионата). Обучились и волонтёры. Будущие конкурсанты под «присмотром» наставников тренировались на рабочих местах.

Не просто конкурс

Из истории международного движения «Абилимпикс» известно: первоначально организаторы состязаний хотели просто развить профессиональные навыки людей с инвалидностью. Но постепенно «Абилимпикс» повлиял и на общество. Многие словно вновь открыли для себя людей с инвалидностью, поняли, что у них немалый потенциал. Работодатели стали чаще приглашать на работу инвалидов, а сами профессиональные соревнования превратились в своего рода ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство по окончании конкурса (или предложения о будущем устройстве, если конкурсант ещё учится) – это теперь одна из главных задач «Абилимпикса».

Вот и на региональный чемпионат профессионального мастерства, как и в прошлом году, обязательно придут потенциальные работодатели. Они заинтересованы принять в свои коллективы людей с инвалидностью. Во-первых, потому, что эти люди очень дорожат работой и стремятся выполнять её безукоризненно. Во-вторых, потому, что существуют квоты: предприятие – в зависимости от количества работников – должно предоставлять работу определённому числу людей с инвалидностью. А в-третьих, это же большая удача, если на твоё предприятие захочет прийти участник, а то и победитель чемпионата!

Новые возможности, новые перспективы. А ещё «Абилимпикс» - это новые друзья, которые тебя понимают…

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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