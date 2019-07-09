– Ольга Пантелеевна, в этом году ваша организация отмечает 100-летие. В республике 2019 год объявлен Александром Бречаловым Годом здоровья, в рамках которого планируется отремонтировать и переоснастить ряд лечебных учреждений. Можно ли по итогам работы региональной организации профсоюза медработников сказать, что отрасль нуждается в «перезагрузке» и с точки зрения защиты интересов медицинских работников?
– Да, действительно, 100-летний юбилей нашей организации мы будем отмечать очень скоро. Я думаю, что эта дата как раз говорит о необходимости и важности существования такой большой общественной организации. Мы подтвердили важность профсоюза в прежние годы, мы говорим о том, что профсоюз нужен и сегодня. Отрасль, действительно, попадает под реформирование. Это очень сложный, очень масштабный процесс. Реформированию, наверное, подлежат и какие-то определённые устои, в том числе и в общественных организациях. Но мне хотелось бы рассмотреть этот вопрос с позиции медицинских работников, потому что Год здоровья предполагает качественную медицинскую помощь, участие медиков в пропаганде здорового образа жизни.
Самым важным и для нашей профессии, и для профсоюза я считаю «перезагрузку» отношения пациентов к тем медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь, несмотря на трудности и бессонные ночи. Мне бы хотелось, чтобы журналисты помогли рассказать о тех сложных ситуациях, в которых оказываются медицинские работники в современных условиях.
– Насколько вашей организации удаётся отстаивать и восстанавливать права медицинских работников? Можете поделиться реальными историями, когда вам удавалось помочь людям?
– С одной стороны, мы поднимаем вопросы, которые имеют значение для отрасли в целом, а с другой, наши победы имеют персональный характер, когда работники обращаются к нам по вопросам, в которых у них есть сложности. Экономический эффект от нашей работы измеряется в миллионах рублей, потому что мы отстаиваем интересы работников отрасли в разных направлениях: и в охране труда, и в правовых вопросах, и в пенсионном обеспечении. Мы поднимали очень много вопросов по оплате труда.
Буквально из последних примеров, которые я могу привести. К нам обратились работники одного из учреждений по вопросу выплаты районного коэффициента. После того как был произведён перерасчёт, работникам этой организации с учётом начисления на заработную плату было дополнительно выплачено около 1 миллиона рублей.
Если говорить о последних вопросах, мы, например, очень активно занимаемся защитой интересов инвалидов, работающих в здравоохранении. После того как была внедрена специальная оценка условий труда, часть специалистов, имеющих группу инвалидности, потеряла возможность работать в нашей отрасли. Мы направили письма во все инстанции, этот вопрос в декабре 2018 года обсуждался в Госсовете УР. По инициативе Удмуртской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения парламент Удмуртии принял обращение к Правительству Российской Федерации и к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с предложением о внесении изменений в санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов».
Введение предложенных норм позволит решить проблему трудоустройства медицинских работников, имеющих необходимую квалификацию, опыт и возможность работать по своей профессии при наличии группы инвалидности, при этом будет способствовать реализации государственной политики в области социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации.
Этот шаг явился итоговым. Ему предшествовал ещё ряд мероприятий по представительству профсоюзом интересов медицинских работников-инвалидов в вопросах их трудоустройства. Всего их было 14, в том числе в Госсовете УР, Прокуратуре УР, Министерстве здравоохранения УР и т.д.
– Ситуация в Глазове у всех на слуху (напомним, что там прошёл митинг, где в том числе были выдвинуты требования устранения нарушений прав работников Глазовской межрайонной больницы – Прим. ред.). Что там удалось сделать? Как профсоюз вмешивался в эту историю?
– Ситуация в городе Глазове нас тревожит. Когда нам стало известно об этой истории, мы обратились в первичную профсоюзную организацию больницы, сами подключились к решению этих вопросов. Мы общались с руководителями города, Министерства здравоохранения, с главным врачом, и на данный момент часть вопросов уже снята.
По сути, мы выступили посредником между рядовыми работниками, руководством больницы и Минздравом. В основе претензии, которую предъявляют работники, лежит как перегрузка, которая стала следствием кадрового дефицита, так и непонимание ситуации с начислением зарплаты. На настоящий момент могу сказать, что проводится работа по пересмотру участков для участковых терапевтов, потому что мы выявили, что участки перегружены сверх нормы. Внесены изменения в должностные инструкции уборщиков служебных помещений. Функциональные обязанности 93 человек в ближайшее время будут пересмотрены. Работа постоянно на контроле. Сейчас напряжение в коллективе снижается, и это наша маленькая победа и шаг вперёд в помощи медработникам.
– Какими полномочиями обладает профсоюз работников здравоохранения? Какие действительно работающие механизмы есть в вашем распоряжении?
– Я могу сказать, что в Трудовом кодексе больше двух десятков статей об участии профсоюза в решении тех или иных проблем. Функций у профсоюза много, и задач тоже много. Представители профсоюза входят в состав различных комиссий, в том числе контролирующих. Документы обязательно должны подписываться с учётом профсоюзного мнения.
Для нас очень важно, что подписано Отраслевое соглашение между Министерством здравоохранения Удмуртской Республики и нашей республиканской организацией профсоюза о совместных действиях. Оно заключается на определённый период. В течение этого периода мы контролируем, как оно выполняется. Оно имеет очень сильную юридическую основу и является базовым документом для работы лечебных учреждений. Я могу с гордостью сказать, что мы добились того, что в каждой больнице был заключён коллективный договор. Только в двух учреждениях республики нет этого документа.
Кроме того, представители профсоюза на местах в первичных ячейках должны участвовать в комиссиях по формированию фонда оплаты труда сотрудников, чтобы вовремя выявлять проблемные моменты, а при необходимости разъяснять, как происходит начисление зарплаты. Сейчас мы уделяем особое внимание разъяснительной работе, чтобы каждый сотрудник понимал, из чего складывается его зарплата, поскольку это вызывает больше всего вопросов.
На базе республиканского комитета работает правовая и техническая инспекция, которая имеет права и полномочия проводить проверки. В 2018 году мы провели 62 проверки. Нарушения, которые мы выявили, работодателями были устранены.
– 17 июня стартовал месячник приёма обращений от медицинских работников, организованный профсоюзом работников здравоохранения. Что запланировано на этот месяц? Чего хотите добиться в итоге?
– В последнее время очень часто говорят о том, что медицинские работники должны зарабатывать. Я уверена, что это не основная функция: медицинские работники должны лечить. Но в связи с тем, что у них появляется непонимание, как складывается их заработная плата, что предполагает Указ Президента о повышении заработной платы и как оно будет происходить на местах, мы посчитали необходимым разъяснять работникам отрасли эти вопросы. Мы проводим много встреч с коллективами, выезжаем на места, проводим День рескома профсоюза, общаемся с работниками отрасли и по телефону, и по электронной почте. 17 июня открылась горячая линия – новая для нас форма работы.
Я думаю, по итогам месячника, который мы объявили, мы сможем выявить болевые точки отрасли, те вопросы, на которые люди не могут получить ответ на рабочем месте.
– Насколько активно вовлечены в деятельность профсоюза сами медики? Поделитесь ближайшими планами.
– Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения входит в тройку лучших, самых сильных рескомов в Удмуртии. И для нас очень важно и количество членов профсоюза, и то, сколько человек вступило в профсоюз вновь в прошлом году. В нашей отрасли членов профсоюза более 23 тысяч. И только за прошлый год вступили вновь 1146 человек. Для нас это хороший показатель. У нас чётко выстроена структура профсоюза, в каждой организации есть профсоюзный комитет, куда работники могут обратиться за помощью. В Республиканском комитете работают специалисты по всем направлениям деятельности, мы открыты и доступны для любого члена профсоюза.
В ТЕМУ
Работник здравоохранения – член профсоюза – может обратиться за поддержкой и правовой консультацией в первичную профсоюзную организацию по месту его работы.
Кроме того, можно получить помощь, задав вопрос специалистам аппарата Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения по электронной почте:
ig.shvecova@gmail.com – Швецова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом по социальной защите, правовой инспектор труда ЦК профсоюза по УР.
leonidovna-svetlana@mail.ru – Ярославцева Светлана Леонидовна, технический инспектор труда ЦК Профсоюза по УР.
svi18000@gmail.com – Симонова Вера Ивановна, главный специалист по оплате труда УРО ПРЗ РФ. До 16 июля 2019 года работает горячая линия. Вопросы принимаются с 10.00 до 16.00 по номерам телефонов: 8 (3412) 68-14-38, 8-912-763-01-87, 8-919-900-26-03.
Татьяна Иванцова
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