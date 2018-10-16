Партпроект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств. Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.
«С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», - заявил Качкаев.
Региональный координатор партпроекта «Городская среда», Заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Олег Гарин отметил: «В Удмуртской республике все закупки по федеральному проекту «Городская среда» размещаются на сайте www.zakupki.gov.ru. Удмуртия включилась в партийный мониторинг прозрачности информации о закупках по благоустройству дворов и общественных пространств. Мы готовы помогать жителям анализировать документацию по закупкам, чтобы полностью обеспечить прозрачность информации для всех, кто заинтересован в качественном и рачительном использовании ресурсов проекта. Нужно отметить, что в Удмуртии достаточно высок уровень народного контроля по этому проекту. Сейчас наши жители активно вовлечены в проект «Городская среда» на этапах формирования муниципальных программ, подготовки заявок и дизайн-проектов, проведения работ по благоустройству, в приемку объектов».
Павел Качкаев также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ.
По словам депутата Госдумы РФ, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.
«Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта. Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – заключил координатор «Городской среды».
Качкаев отметил, что создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – прямое поручение Президента, данное им в «майском указе», – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 %.
Проект Партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.
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