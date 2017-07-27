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Олег Гарин: Сегодня развитию комфортной городской среды уделяют самое пристальное внимание

24 июля
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Заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, Председатель ижевской думы, Координатор проекта «Городская среда» в Удмуртии поделился впечатлениями о краснодарском форуме

Img 3014 Олег Гарин: Сегодня развитию комфортной городской среды уделяют самое пристальное внимание

По мнению Олега Гарина, очень важно, что сейчас работе по благоустройству городов уделяется особое внимание.

– Правильно, что сегодня в нашей стране развитию городской среды уделяют самое пристальное внимание. Мы это видим и по тем финансовым ресурсам, которые начали впервые вкладываться по данному направлению. Серьезные цифры, как мы сегодня слышали, более 25 миллиардов рублей только в 2017 году. Здорово, что Удмуртия звучала на разных площадках форума. Был озвучен позитивный опыт Ижевска, Сарапула и Глазова. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении, - сказал он.

Олег Гарин также отметил, что Председатель Партии Дмитрий Медведев заверил, что деньги на финансирование проекта заложены, как минимум, на ближайшие три года. Это значит, что регион и в дальнейшем сможет продолжать работу по благоустройству своих населенных пунктов, начатую в этом году. Координатор проекта напомнил, что в регионе в рамках партпроекта отремонтировано 312 дворов, 9 общественных пространств. Подобного масштабного вложения в инфраструктуру и благоустройство давно не было.

Он также сообщил о том, что сейчас идет работа по формированию нового списка территорий, которые войдут в проект уже на следующий год. Продолжается работа по определению критериев, на основании которых будут приниматься или отклоняться заявки от жителей. При этом важно участие как можно большего числа людей в реализации проекта.

– Нужно, чтобы каждый понимал, почему его двор попал в проект или не попал. Мы хотим, чтобы все было прозрачно и понятно. Наша задача в ноябре или даже раньше сформировать перечень на 2018-2022 годы. При этом важна активность наших граждан, потому что сам подход поменялся. Если раньше решение принимали муниципальные власти, то теперь все это переходит к жителям, - сказал Олег Гарин.

Он также отметил, что люди теперь активно следят за качеством работ, потому что сами участвуют в реализации проекта финансово.

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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