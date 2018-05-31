Сегодня самая обсуждаемая тема в Ижевске – выборы мэра. Заявки для участия в конкурсе на пост главы города подали 14 человек. А пока Ижевск в ожидании нового градоначальника, один из претендентов на должность мэра, Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин посетил редакцию «Удмуртской правды» и провёл здесь пятничную планёрку.
Энвиль Касимов: Олег Владимирович, чем можно гордиться в Ижевске?
– На самом деле, многим. Образованием, к примеру. По итогам 2017–2018 годов Удмуртия вошла в тройку регионов страны по результатам всероссийских олимпиад, в том числе благодаря тем результатам, которые показали школьники столицы республик, – у нас 10 победителей и 69 призёров. Это серьёзный результат, которым нужно гордиться. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы дети и внуки получили хорошее образование, которое во многом определит их дальнейшую взрослую жизнь. В Ижевске прекрасный общественный транспорт. Это отмечают все, кто бывает в нашем городе. На нём можно добраться до любого, даже самого отдалённого района Ижевска. И, наконец, в Ижевске замечательные люди, много высококлассных специалистов в различных областях, о которых знает не только вся страна, но даже мир. Ведь наш город, долгое время закрытый, становится открытым и гостеприимным.
– А что нужно менять в Ижевске?
– Все мы хотим жить в чистом и красивом городе. У нас есть положительный опыт в плане благоустройства, который, безусловно, нужно сохранять. Но в этом направлении предстоит ещё много работы. Любого горожанина волнует вопрос, как сделать родной город, район и двор уютным, светлым и чистым, создать в нём условия и для детей, и для пожилых людей, как обустроить стоянки, места для отдыха и спорта. Часто бываю на встречах с жителями. Примерно половина из них считает, что нужны стоянки. Другая половина хочет видеть в своём дворе спортивные и детские городки. Поэтому порой сложно договариваться. А чтобы получить результат, важно уметь находить общий язык.
Замечательно, что сейчас есть федеральные программы, которые помогают регионам в плане благоустройства. Например, программа «Формирование комфортной городской среды». Понятно, что реализуя лишь её, мы не сможем благоустроить все дворы и общественные пространства Ижевска. В этом году по программе на дворы Ижевска будет направлено 90,4 млн. рублей. На них мы обустроим 36 дворовых территорий.
Мы начинаем обустройство Центральной площади, которая должна стать, на мой взгляд, изюминкой города. Сейчас, к сожалению, мы крайне мало используем её, как и набережную Ижевска. Чтобы эти территории ожили, важно наполнить их смыслами. Считаю, что нам нужно менять формат городского управления. Власть должна слышать горожан и формировать вместе с ними векторы развития. Людям важно понимать, в каком направлении движется их родной город. Если у городского сообщества не будет понимания, что власть и граждане плывут в одной лодке и что у нас общие цели и задачи, ничего не получится.
Надежда Бондаренко: Вы подали заявку для участия в конкурсе на пост главы города. Чувствуете в себе силы, что сможете изменить жизнь столицы Удмуртии в лучшую сторону? Всё–таки проблем в городе немало.
– Проблем действительно много. И не нужно питать иллюзий, что они разрешатся сами собой. Участие в конкурсе на пост главы Ижевска, повторяя слова руководителя нашей республики Александра Бречалова, это большой вызов и большая ответственность. Человек, который займёт кресло мэра, в одиночку не справится со всем грузом задач и проблем. Это тяжёлая работа, нужна крепкая команда. Что касается меня, то если бы я не чувствовал в себе силы повлиять на те процессы, которые происходят в городе, я бы не стал участвовать в конкурсе.
– Часто приходится слышать слово «команда». Что вы понимаете под этим словом? В Ижевске есть команда?
– На мой взгляд, сегодня нужно перезагружать городскую команду в широком смысле этого слова. Это как минимум высший управленческий состав администрации Ижевска. В команде, безусловно, должна быть Гордума. А ещё – горожане – это одно из самых важных звеньев городского управления. Нужно вовлекать жителей, чтобы они чувствовали свою сопричастность к тому, что происходит. Ведь кто как не они заинтересованы в том, чтобы наш город был лучше.
Кроме того, должна быть открытость. При первом Президенте Удмуртии Александре Александровиче Волкове была хорошая практика, когда руководители районов как минимум два раза в год встречались с коллективами всех предприятий, обсуждали с ними накопившиеся проблемы, говорили о планах на будущее. Такую практику я применял, работая в Игре. В Ижевске с его масштабом предприятий, конечно, сложнее это сделать, но нужно пробовать. Считаю, что работа по принципам открытости и партнёрства всегда приносит свои плоды.
– Профессиональный уровень муниципальных служащих высшего звена на уровне или всё–таки чего–то не хватает, чтобы город мог развиваться быстрее?
– Не хватает в первую очередь хозяйского отношения к тому, что есть в муниципалитете. Посудите сами, в городе тысячи квадратных метров помещений, которые не используются. Считаю, что отношение к городу должно быть, как к семье. Нужно бережно и разумно обращаться с тем, что есть в Ижевске, думать на перспективу. Увеличивать доходную базу не только через инвестиции, участие в федеральных программах и взаимодействие с республикой, но и эффективно использовать внутренние ресурсы.
О наболевшем
– Сохранится ли в микрорайоне «Татарбазар» частный сектор?
– Принято решение, что в этом районе останется частный сектор, уже определены границы.
– Научился ли город решать проблемы с точечными застройками?
– К сожалению, ещё пока не всё получается решить. Некоторые участки были проданы очень давно. Необходимо провести их инвентаризацию, в частности, в Восточном посёлке. При Минстрое создана рабочая группа по решению этого вопроса. Постепенно от точечных застроек уйдём. Раньше люди при покупке квартир руководствовались правилом «купить дешевле, лишь бы купить», а сегодня подход к выбору жилья меняется. Сейчас горожане тщательно выбирают, смотрят местоположение дома, как обустроен двор, есть ли там детские площадки, места для парковок, зоны отдыха и спорта. Соответственно и застройщики начали меняться, стали предлагать другие, более качественные варианты жилья и инфраструктуры.
Энвиль Касимов: У скольких жителей Ижевска есть ваш сотовый?
– У достаточно большого количества горожан. К примеру, у всех жильцов дома по адресу Удмуртская, 261, который 9 ноября 2017 года пострадал от взрыва газа. По поручению Главы республики тогда я возглавлял рабочую группу по взаимодействию с пострадавшими. До сих пор, когда у людей возникают вопросы, они звонят. Стараемся оперативно реагировать на их просьбы. Последний звонок был два дня назад.
Говорим о книгах
На одной из планёрок Татьяна Тенсина, директор Национальной библиотеки УР, дала задание – интересоваться у героев публикаций и гостей редакции, какую книгу они прочитали за последнее время и какие чувства она у них вызвала?
Олег Гарин:
– Книгу Нины Зверевой «Вам слово! Выступление без волнения», посвящённую тому, как научиться владеть вниманием любой аудитории. Автор формулирует свои правила так, что постигать тонкости ораторского искусства легко и интересно. Все рекомендации подкрепляет занимательными историями и примерами.
До этого прочитал «Город для пешехода» урбаниста Джефа Спека. По сути, это хорошее практическое руководство по преобразованию городских пространств. Книга очень информативна и помогает найти ответы на вопросы, как жить в современном городе и что делать, чтобы жизнь в нём была комфортной.
УП Задание.
Каким будет Ижевск будущего?
– Мне интересно было бы знать мнение горожан о том, каким они хотят видеть Ижевск будущего, что на их взгляд нужно менять в нашем городе, какие объекты строить? Думаю, что рекомендации жителей, которые соберут корреспонденты «Удмуртской правды», станут руководством к действию для нового главы Ижевска.
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