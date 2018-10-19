Олег Бекмеметьев получил поддержку 37 депутатов, благодаря чему стал новоизбранными главой Ижевска. После оглашения результатов голосования он отметил, что теперь остаётся только работать, засучив рукава.
– Первое распоряжение в качестве главы Ижевска будет касаться организационной структуры. В своей программе я назвал ключевой вектор – это работа с доходной и расходной частью бюджета. В первую очередь будем решать вопросы трансформации, оптимизации и реорганизации аппарата администрации, которые позволят сократить бремя нагрузки на бюджет. Поэтому первое распоряжение будет касаться проведения глубокого анализа по вопросам дублирования функций, их некачественного исполнения и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на оплату труда чиновников, – сказал Олег Николаевич. Также он добавил, что в этот анализ будут включены муниципальные организации.
Уже после обеда Олег Бекмеметьев намерен собрать совещание, где познакомится со своими сотрудниками и узнает их компетенции. «Я не сторонник производить какие-то революции. Важные качества человека, на которые я обращаю внимание, – честность, открытость, эффективность, умение работать в команде. Из таких оценочных критериев будут отобраны лучшие. Перезагруженная команда должна начать работу максимально быстро», – сказал глава Ижевска.
В своей программе развития Олег Николаевич сделал акцент на работе с бюджетом муниципального образования. Одним из основных способов привлечения финансирования он назвал выстраивание взаимоотношений с госкорпорациями, которые находятся на территории Ижевска.
Кроме этого, он готов перенести полезные практики из опыта руководства северной столицы Удмуртии – например, проекты «Умный город» и «Все фасады красивые».
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов назвал победу Олега Бекмеметьева закономерной.
– Считаю, что это вдумчивое решение кандидатов Городской думы. Я думаю, что все поняли, что город не может больше находится без главы. От Олега Николаевича ждём тех изменений, о которых он говорил в своей программе. Город находится не в самом лучшем финансовом положении. Здесь много проблем, которые нужно решать – требуется административная реформа, наведение порядка в МУПах. В сложившейся сегодня ситуации нужно проводить кардинальные изменения, – отметил Сергей Смирнов.
В связи с тем, что Олег Бекмеметьев сегодня слагает свои полномочия в Глазове, исполняющим обязанности по уставу города становится первый заместитель главы Ирина Обухова. «Мы с ней разговаривали по телефону, она готова приступить к своим обязанностям. Как и в случае с Ижевском, когда он остался без главы, республика сейчас будет уделять тщательное внимание Глазову», – добавил Сергей Смирнов.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Глазова должны объявить в ближайшее время.
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