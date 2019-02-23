– Олег Николаевич, как школьная акция «В строю всегда, в памяти навечно» послужит делу патриотического воспитания школьников Ижевска?
– Акция реализована по инициативе регионального отделения общественной организации «Боевое братство» и поддержана городским руководством и военно—патриотическим центром «Школа юных лётчиков». Это первый шаг в реализации городского патриотического проекта «Стена памяти».
В дальнейшем в каждой образовательной организации появится патриотическое пространство «Стена памяти», где будет представлена информация о героях, проявивших мужество при исполнении воинского долга. Над их подготовкой работают школьники, педагоги, ветераны – они изучают историю, собирают воспоминания участников боевых действий и членов семей погибших защитников Отечества.
Есть такая народная мудрость: повторение пройденного – не лучший способ усвоения уроков истории. Уроки истории правильнее всего изучать по страницам книжек, по фотографиям альбомов, стендам, рассказам ветеранов. Об этом нужно знать, чтобы больше не повторить, чтобы никому больше не пришлось делать шаг из мирной жизни в границы военных действий. И «Стена памяти» позволит современным мальчишкам и девчонкам сохранить в памяти то, о чём нельзя забывать: об ужасе войны, тяготах и лишениях, которые приносит с собой это бесчеловечное событие. В этом смысле такой проект бесценен.
В рамках акции мы не говорим в целом о причинах и истории конфликта в Афганистане, мы говорим о бойцах, которые исполняли свой долг. Это герои, жившие и живущие в Ижевске, Удмуртии и России – по три стенда появятся в каждой школе. Думаю, с наибольшим трепетом ребята будут участвовать в подготовке стендов о тех героях, которые когда—то учились в стенах этих школ, сидели за партами – самые обычные мальчишки, отдавшие свои жизни на полях сражений. Каждый из них совершил подвиг. И он должен быть в памяти всех последующих поколений. В этом основная миссия проекта.
– Почему детям необходимо знать и помнить о героях освободительных и локальных войн последних 30 лет?
– Участники любой войны – мировой или локальной – достойны памяти. Они в силу своего долга, помня о клятве во время военной присяги, идут и защищают интересы своего государства. Оружие в руках, разрывы снарядов, летящие пули – это то, чего нельзя допустить. Любой школьник должен это чётко понимать. Дети вырастают, становятся руководителями, политическими лидерами. Человек, от решения которого зависит судьба города и страны, должен знать историю и не допустить вновь развязывания конфликтов. Это главная задача патриотического воспитания.
– Воспитание патриотизма в Ижевске выходит за рамки школ и имеет общегородское значение. Как в столице Удмуртии увековечена память о наших героях—соотечественниках?
– В нашем городе есть четыре памятника российским воинам, защищавшим безопасность и интересы России в новейшей истории: памятник участникам локальных войн «Упавшие птицы», памятник погибшим в локальных войнах, памятник воинам—пограничникам и гранитная стела, посвящённая воинам—интернационалистам. А также ряд мемориальных досок в память о погибших в Афганистане, Чечне, Таджикистане ребятах.
В Ижевске в честь Героев России названы две улицы: улица Пограничника Сергея Борина в Ленинском районе и улица Ильфата Закирова в Первомайском районе. Недавно, 17 января, было принято решение о присвоении детскому саду № 11 имени Героя России Ильфата Закирова.
Также около Дворца детского (юношеского) творчества планируется создать парк «Патриот». Надо отметить, что это инициатива ижевчанина – военного комиссара Удмуртии Александра Комлева, которая получила поддержку в широких слоях населения, и руководство города подключилось к этому проекту.
Я считаю, наряду с парками отдыха и развлечений необходимо создавать и такие исторические парки с экспонатами военной техники, памятниками и мемориальными знаками. Судя по эскизному проекту благоустройства, парк позволит и отдохнуть в тиши деревьев, и в то же время будет напоминать о героических событиях наших земляков.
– Олег Николаевич, ваша срочная служба в армии пришлась как раз на годы войны в Афганистане. Вас что—то связывает с теми событиями?
– Конечно, сейчас у многих россиян неоднозначное отношение к тем событиям. Но для нас, 18—20—летних мальчишек того времени, которые проходили срочную службу в армии, это было возможностью доказать, что ты патриот своей Родины и готов её защищать с оружием в руках.
Я служил в 1986—1988 годах в ракетных войсках стратегического назначения, недалеко от города Нижний Тагил, в посёлке Ива. Понятно, что испытывает мальчишка, у которого на погонах написано «Советская армия». Мы все с определённым юношеским максимализмом хотели вместе со своими сверстниками оказаться там, в Афганистане, чтобы доказывать свою состоятельность и физическую готовность. И, конечно, как и многие наши сослуживцы, мы писали заявления, чтобы нас перевели служить в эту горячую точку. Я не был исключением.
Отправляя нас на службу в Советскую армию, родители очень боялись, что нас призовут в Афганистан. И я писал тогда заявление тайком от матери и отца. Нас было 10 человек из всей роты. Это был конец 1987 года, и нам всем оставалось служить по полгода. К сожалению, нам было отказано. В те годы в Афганистан направляли преимущественно десантников и пехотинцев.
Вернувшись со срочной службы, я от своих сверстников, которые служили в разных точках Советского Союза, узнал, что многие из них так же писали рапорты, добивались переводов.
Сейчас прошло уже много лет с того времени, и я понимаю: неизвестно, как бы сложилась там судьба солдата, который проходил службу в центре Советского Союза. Мы жили в казармах, а не прокладывали путь высоко в горах под прицелом врагов. Наша обстановка не сопоставима с тем, что испытывали наши сверстники, находясь в горячей точке. И я восхищён нашими земляками, которые сделали всё, чтобы защитить свою страну. Каждый из них – в строю всегда, в памяти навечно.
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