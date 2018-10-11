Судьба Олега Бекмеметьева неразрывно связана с историей и развитием Глазова – здесь он родился, рос, работал на градообразующем предприятии, а сейчас занимает пост главы города. Но об этом известно всем. Ведущий проекта «Кофемолка» Энвиль Касимов узнал другие стороны жизни Олега Николаевича: почему в его детстве всегда были выглаженные белые скатерти, каково жить по немецким канонам и для чего его сын выучил японский.
Энвиль Касимов: По утрам кофе пьёте?
Олег Бекмеметьев: С превеликим удовольствием.
Э.К.: Какой–то особый кофе?
О.Б.: Вообще я не ценитель кофе, больше люблю чай. Но сегодня, наверное, американо. Готовлю исключительно сам и крайне редко.
Выглаженное детство
Э.К.: Почему вашего кота зовут Бакс?
О.Б.: Потому что я работал финансистом, когда он появился в нашей семье. И курс валюты был инструментарием моей работы.
Э.К.: Какой у него характер с таким именем?
О.Б.: Как и у всякого беспородного кота. Но при этом он очень умный, добрый и я его очень люблю.
Э.К.: Его поведение зависит от курса валют?
О.Б.: Безусловно. Если нефть дорожает, кошачий корм падает в цене и становится уже не того качества, к которому он привык. Это, конечно, всё шутки.
Э.К.: Судя по всему, ваш кот полноценный член семьи?
О.Б.: Он хозяин в квартире. По сути дела, мы к нему в гости приходим.
Э.К.: Скатерти вашего детства всегда были чистые, белые, выглаженные?
О.Б.: Да. Поскольку мама моя чистокровная немка, то ordnung есть ordnung (с нем. «порядок». – Прим.ред). Порядок в доме – залог успеха немецкой семьи. Действительно, в доме царила хирургическая чистота. Я всегда в белых гольфиках, отглаженных шортиках, чёрной бабочке на белой рубашечке. И невероятная тяга к тому, чтобы залезть во всём этом в середину громадной лужи и с громким криком подпрыгнуть и шлёпнуть лакированными туфельками так, чтобы брызги летели в разные стороны. Этим я всегда вызывал ужас у бабушки или у мамы, в зависимости от того, кто меня забирал из садика. Но скатерти всегда были отглаженные и чистые.
Э.К.: Какое первое воспоминание вашего детства?
О.Б.: Наверное, всё–таки первый класс. Случилось так, что из старшей группы детсада многие ребята пошли со мной в одну школу. Со многими из этих людей я не просто 10 лет за одной партой просидел, но и окончил институт, отслужил в армии, а дальше ещё и работал на заводе долгие годы. По сей день со многими из них меня связывает судьба.
Особая система ценностей
Э.К.: Предприятия Минатома России всегда какие–то особые. В них есть что–то немецкое: особый порядок, тщательность. Что вам дал завод?
О.Б.: Я бы немного по–другому сказал. Росатому свойственен русский порядок и русское качество. На ЧМЗ это как раз наглядно проявляется. С первых дней работы в Минатоме погружаешься в систему ценностей, благодаря которым развивается сама отрасль. Это уважение, безопасность, ответственность, экология. У Росатома шесть ценностей, и каждая из этих ценностей воспевается в корпоративном духе и воспитывается в каждом работнике. Если посмотреть на эти ценности через призму простого обывателя, порой ничего особенного и не заметишь. Но когда ты начинаешь работать в отрасли, то понимаешь, насколько важны эти ценности во всём.
Э.К.: Вопрос, который, наверное, волнует многих. Насколько сегодня опасно жить в Глазове?
О.Б.: Абсолютно безопасно. Специфика предприятия такова, что безопасность жизни в Глазове больше связана с экологией. И та система экологического менеджмента и система качества, которые введены на самом предприятии, обеспечивают как высочайшее качество производимой продукции, так и высочайшую экологическую безопасность этого производства. Как человек, проработавший 22 года на предприятии, могу смело заявлять о том, что изнутри знаю, как построена система экологической безопасности предприятия. Завод абсолютно безопасен.
История одной перчатки
Э.К.: Как вы познакомились с вашей женой Галиной?
О.Б.: Это история, связанная с Ижевском. Мы познакомились на автостанции. Я был студентом Ижевского механического института, она – студентка Удмуртского государственного университета. Мы встретились на станции в ожидании автобуса до Глазова, поскольку она тоже оказалась глазовчанкой. Девушка была очаровательна и привлекательна, а я был решителен и смел. Как и сейчас, впрочем. Что–то мне подсказало внутри, что я должен попросить её поменяться местами в автобусе. Но этому предшествовало ещё одно событие. Когда мы заходили в автобус, она шла немного впереди и обронила перчатку. Я её поднял, передал, и тут всё завертелось.
Э.К.: Пели ей песни?
О.Б.: Да, и сейчас пою. И под гитару, и без неё. Первая песня, которую я исполнил ей, была «Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег…» Валерия Ободзинского.
Э.К.: На каких музыкальных инструментах играет ваш сын?
О.Б.: Начинал он с электрогитары, затем бас–гитара, потом клавишные, барабаны, скрипка. Сам я ноты не знаю. А ребёнок благодаря Интернету играет уже не аккордами, изучил ноты. Когда он увлёкся скрипкой, я очень радовался в душе. Сначала, конечно, не всё получалось, но когда начали звучать первые в его исполнении шедевры, тогда уже было приятно.
Э.К.: Когда планируете стать дедушкой?
О.Б.: Хотелось бы чем скорее, тем лучше. Но сын недавно закончил шестой курс и тут же поступил в аспирантуру Мехмата МГУ. Это особая школа, которая выстраивает совсем иную логику мышления. Я некоторые его мысли повторяю про себя по нескольку раз, чтобы понять, что он сказал. Теперь я немного переживаю, когда он уже займётся личной жизнью. Аспирантура занимает массу времени. Тягу к знаниям мы ему прививали с детства. Учили его дома английскому языку – периодически сами говорили с супругой. Я думаю, это сыграло немалую роль в том, что он сейчас владеет им в совершенстве. Японский язык выучил. Благодаря этому прошёл уже стажировку в Японии.
Увлечения жизни
Э.К.: Почему–то мне все рассказывают истории про ледовый каток в Глазове. О том, что как только вы появлялись на катке, все девушки вокруг вас вились.
О.Б.: Это судить девушкам, но каток – целая история для Глазова. Это место массового схода всех глазовчан. Мы сейчас пытаемся возродить эту традицию, но тогда это было каким–то особым ритуалом. Помню, что вход стоил 25 коп. Все вечера и выходные зимой мы проводили там. Конечно, друг перед другом красовались – без этого не обходилось. У меня была японская курточка на молнии, вся чёрная с красными вставочками, яркой полоской цвета электрик. Куртка была классная, и когда на неё повязывался вязаный рыжий шарф, ещё и без шапки, когда кудри развивались, – наверное, это зрелище было ещё то. Тем более я хорошо катаюсь на коньках.
Э.К.: Как хоккей пришёл в вашу жизнь?
О.Б.: Эта история началась уже в то время, когда мы были студентами. В общаге собрали свою команду. Сначала играли вообще без коньков, только в валенках и с клюшками. Потом потихонечку появились коньки, об амуниции вообще не было и речи. Поскольку общага находилась в Городке металлургов, в хоккейной коробке у 21–го гастронома всегда можно было увидеть команды третьей общаги машфакультета и второй общаги приборостроительного факультета. Сейчас тоже играю, но уже реже, зато в амуниции.
Э.К.: Ваши любимые места в Ижевске?
О.Б.: Одно уже назвал – автовокзал. Очень люблю набережную, причём полюбил её ещё в том виде, когда я был студентом. Сейчас она, конечно, расцвела. Вообще в Ижевске много любимых мест. Первый мой приезд в Ижевск был в 4–м классе. Сама поездка в Ижевск уже была приключением. Тогда ещё не было дорог. Родители запрягали себя верёвками и тянули машину, чтобы доехать до Игры. Ижевск для маленького мальчишки казался таким большим городом. Я никогда до этого не видел на улицах трамваев, троллейбусов – у меня это вызывало восхищение! Ижевск мне казался необычным, высокотехнологичным (хотя тогда даже такого слова ещё не знал). Это привило некую любовь к тем местам, в которых приходилось бывать – Центральная площадь, кинотеатр «Россия», монумент «Навеки с Россией», спуск к пруду. И сам пруд. Помню, как мы, будучи студентами ИМИ, в пруду сдавали нормы ГТО по плаванию.
Э.К.: Книги, которые повлияли на вас?
О.Б.: С упоением читал и перечитывал все книги Рафаэля Сабатини, роман Майн Рида «Всадник без головы». Потрясла меня Шарлотта Бронте романом «Джейн Эйр». Сейчас я уже перечитываю его на оригинальном языке.
Э.К.: В Глазове один из лучших театров России. Странный, интересный, экспериментальный. Сколько премьер пропустили?
О.Б.:. Много, не всегда попадаешь в их расписание. А мой график всегда жёсткий и плотный. Поэтому двойное счастье, когда попадаю на премьеры. Обожаю наш «Парафраз». Очень люблю зайти в святая святых – в гримёрку к артистам перед выступлением. Редкие минуты, когда с ними удаётся пообщаться, сказать добрые слова. Они по праву лучшие.
Э.К.: Какие желания вы загадаете старику Хоттабычу?
О.Б.: Первое – пусть все будут здоровы, второе – пусть все будут счастливы, а третье желание – что–нибудь для себя любимого.
Э.К.: Ваше жизненное кредо?
О.Б.: Порядочность, честь, справедливость, любовь. Последовательность не означает расстановку приоритетов. Для меня это самые важные человеческие качества.
Э.К.: Спасибо за беседу. Было очень интересно.
О.Б.: Это потому что ваши вопросы были нестандартными. Вам спасибо.
ФАКТЫ
Олег Бекмеметьев родился в Глазове 3 марта 1968 года.
Окончил Ижевский механический институт и Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ.
Трудовую деятельность начал в 1993 году инженером–технологом на Чепецком механическом заводе.
До 2015 года работал на ЧМЗ начальником бюро внешней торговли ОМиВТ, заместителем начальника отдела сбыта по внешней торговле, начальником отдела закупок, заместителем директора по экономике и финансам, директором по экономике и финансам, заместителем генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.
С 23 сентября 2015 года занимает пост главы Глазова.
Женат, воспитывает сына.
Фото ИА "Сусанин"
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