«Запишите меня в комсомол…». В судьбе многих поколений годы юности оставили самый яркий след **Более полувека прошло с того заседания бюро райкома комсомола, когда Виталий Иванович Чузов, молодо...

Зимовать в тепле. Все многоквартирные дома, школа и детский сад села Первомайского получили тепло и горячую воду **В селе Первомайском Завьяловского района одна котельная, которую летом отключили от газа и электрич...

Решение сложное, но своевременное. Депутаты Госдумы РФ от Удмуртии рассказали об изменении пенсионной системы **3 октября Президент России Владимир Путин подписал Закон о повышении пенсионного возраста – пожалуй...