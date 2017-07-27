Секретарь Глазовского местного отделения «Единой России», Глава Глазова выступил сегодня на дискуссионной площадке форума «Городская среда». Форум, организованный партией «Единая Россия» проходит в Краснодаре.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, Олег Бекмеметьев поделился с коллегами, приехавшими на форум в Краснодар, своими мыслями по вопросам благоустройства малых городов.
В выступлении он отметил, что в жизни человека есть три самых важных момента. Это работа, семья и окружающая среда.
– Именно окружающее пространство мы взяли за основу концепции развития нашего города. Мы сформировали команду, куда вошли жители города, представители власти, промышленности, бизнеса. Обучили их в Сколково. Два месяца команда училась. Люди приехали с учебы и стали мыслить совершенно иначе, - сказал Олег Бекмеметьев.
По его словам, возглавляемой им команде удалось увлечь жителей Глазова работой по преображению города. Олег Бекмеметьев рассказал об установке скамеек, совместной уборке берега реки Чепца, создании проекта «Город-сад» и многом другом.
– Мы делаем ставку на наших молодых людей, которые, общаясь, генерируют интересные мысли. Мне важно, чтобы эти мысли превращались в реализованные проекты, порой и без привлечения денег, внешнего финансирования. Это потом само собой придет, потому что люди увидят результат того, что люди своими руками сделали. В дальнейшем эти проекты будут превращаться может быть даже и в бизнес. Я не исключаю такой возможности. И когда этот изначально социально ориентированный бизнес начнет реинвестировать полученные средства в благоустройство городской среды, то настанет день, когда люди не только не будут покидать Глазов, но и будут стремиться сюда, потому что здесь комфортно и красиво, - сказал Олег Бекмеметьев.
Глава Глазова также поделился планами по благоустройству города в ближайшем будущем.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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