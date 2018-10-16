В Администрации Ижевска сегодня провела работу конкурсная комиссия, которая должна была отобрать не менее двух претендентов на пост мэра столицы Удмуртии. В состав комиссии вошли 12 человек: по 6 от города и республики. Председателем комиссии стал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
На конкурс пришло 16 человек из 21 заявившегося кандидата: два из них сняли свои кандидатуры ранее, а трое не явились на конкурс. Каждый из присутствовавших участников представил комиссии свою программу развития города. Как и в первом конкурсе, который состоялся 10 августа, конкурсанты рассказали об оценке текущего социально-экономического состояния города, описали основные проблем и предложили комплекс мер по их решению. Их выступления можно было посмотреть через прямую трансляцию с места событий.
По итогам заседания, в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска вошли 2 претендента, набравшие наибольшее количество баллов. Ими стали Олег Бекмеметьев и Виктор Шестаков, которые набрали 592 и 535 баллов, соответственно.
– Работа в этот раз была усерднее, чем в прошлый. Кандидатов больше. Мы сегодня услышали много конструктивных предложений. Отличием от предыдущего конкурса стало то, что некоторые кандидаты воспользовались онлайн-трансляцией и уже приходили не только с программной речью, но и представляли конкретные проекты. Мы слушали очень много предложений в области архитектуры Ижевска, по дорожной отрасли. С одной стороны, я считаю, что кандидаты схитрили, воспользовавшись правом представить свои проекты. С другой стороны, мы относимся к этому конкурсу как к кадровому резерву и те наработки, которые мы услышали сегодня, будем использовать и рекомендовать депутатам Городской думы и городской администрации учитывать их в своей работе, – отметил Сергей Смирнов.
Он также отметил, что оба кандидата, прошедшие в финал, глубоко погрузились в рабочие процессы города. Выступление Олега Бекмеметьева Сергей Смирнов назвал дорожной картой действий. «Это максимальное погружение и в проблемы города, и в победы города», – сказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.
Выбирать будущего главу города будут на заседании Городской думы Ижевска, которая, предположительно, состоится на следующей неделе.
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