Вечером в Крещенский сочельник на реке Чепце в Глазове было многолюдно. Начиная с 8 часов вечера и до двух часов ночи сюда шли и приезжали на машинах желающие окунуться в проруби. По информации полицейских, обеспечивающих общественный порядок в районе городского пляжа, в крещенских купаниях приняли участие около 700 глазовчан.
В преддверии праздника на Чепце специально была вырублена иордань. Квадратной формы с деревянным ограждением она была устроена чуть дальше середины реки. По словам главного городского спасателя Николая Репринцева, прорубь оборудовали в том месте, где на дне уже нет песка, достаточно глубоко, но нет сильного течения.
За состоянием купающихся следили спасатели и сотрудники МЧС, на берегу дежурила бригада медиков скорой помощи. Людей к иордани пускали группами, чтобы не было столпотворения. На подходе к проруби желающие поддержать крещенскую традицию выстроилось в длинную очередь.
Среди ныряющих - мужчины и женщины, молодые юноши и девушки. Окунались и целыми семьями. Были и те, кто пришел просто посмотреть на смельчаков.
– Решили просто придти, посмотреть, - рассказывает мужчина средних лет. - По состоянию здоровья не могу позволить себе окунуться в воде. Говорят, всякая вода на Крещение есть иордань, такую процедуру можно повторить и дома в ванне. В силу крещенской воды верим, ходим за ней в церковь каждый год.
Молодые люди 17-18-лет пришли нырять целой компанией в первый раз. Признаются, что таким образом хотят проверить себя.
Владимир, 52 года, в крещенских купаниях участвует уже более десяти лет:
– Окунаюсь с 2004 года. Делаю это, чтобы не болеть. Сколько ныряю, на больничном ни разу не был. В воскресенье поедем в Тылыс, что под Юкаменском - в купели там будем нырять, святой воды еще наберем.
Друг Владимира нырял нынче первый раз. На вопрос, как ощущения, отвечает кратко:
– Бодро. В силу воды я не верю, пришел дух свой проверить.
Ирина, 39 лет, нынче окуналась второй раз:
– Я верю в бога, хожу в церковь, купаюсь на Крещение, чтобы грехи смыть, да и для здоровья полезно.
В числе ныряльщиков - семья из трех человек. В воде окунались отец с 11-летним сыном. Мама пришла в качестве группы поддержки. По словам женщины, сына никто не заставлял, он сам изъявил желание. Опыт у мальчика уже есть - с папой ныряет второй год подряд.
Девушки - студентки ГГПИ шумной компанией друг за другом бегут окунуться в ледяной воде. И тут же с визгом обратно. Быстро одеваются и успевают поделятиться впечатлениями:
– Ничего не чувствую! Класс!
– Мы каждый год хотим, но смелости не хватает. А в этом году все-таки решились адреналин испытать.
Желающих искупаться в проруби на праздник Крещение с каждым годом становится все больше. Кто-то таким образом решает поучаствовать в народной традиции, для кого-то это повод бросить вызов самому себе - а смогу ли я? Есть среди смельчаков и те, кто верит в силу Крещенской воды, в очищение души и тела.
Одним словом, праздник Крещение объединяет людей всех возрастов, разных национальностей и вероисповеданий.
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