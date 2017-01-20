Главная » Около 700 глазовчан искупались в проруби в Крещенский сочельник

Около 700 глазовчан искупались в проруби в Крещенский сочельник

19 января
0
Img 7666 Около 700 глазовчан искупались в проруби в Крещенский сочельник

Вечером в Крещенский сочельник на реке Чепце в Глазове было многолюдно. Начиная с 8 часов вечера и до двух часов ночи сюда шли и приезжали на машинах желающие окунуться в проруби. По информации полицейских, обеспечивающих общественный порядок в районе городского пляжа, в крещенских купаниях приняли участие около 700 глазовчан.

В преддверии праздника на Чепце специально была вырублена иордань. Квадратной формы с деревянным ограждением она была устроена чуть дальше середины реки. По словам главного городского спасателя Николая Репринцева, прорубь оборудовали в том месте, где на дне уже нет песка, достаточно глубоко, но нет сильного течения.

За состоянием купающихся следили спасатели и сотрудники МЧС, на берегу дежурила бригада медиков скорой помощи. Людей к иордани пускали группами, чтобы не было столпотворения. На подходе к проруби желающие поддержать крещенскую традицию выстроилось в длинную очередь.

Среди ныряющих - мужчины и женщины, молодые юноши и девушки. Окунались и целыми семьями. Были и те, кто пришел просто посмотреть на смельчаков.

– Решили просто придти, посмотреть, - рассказывает мужчина средних лет. - По состоянию здоровья не могу позволить себе окунуться в воде. Говорят, всякая вода на Крещение есть иордань, такую процедуру можно повторить и дома в ванне. В силу крещенской воды верим, ходим за ней в церковь каждый год.

Молодые люди 17-18-лет пришли нырять целой компанией в первый раз. Признаются, что таким образом хотят проверить себя.

Владимир, 52 года, в крещенских купаниях участвует уже более десяти лет:

– Окунаюсь с 2004 года. Делаю это, чтобы не болеть. Сколько ныряю, на больничном ни разу не был. В воскресенье поедем в Тылыс, что под Юкаменском - в купели там будем нырять, святой воды еще наберем.

Друг Владимира нырял нынче первый раз. На вопрос, как ощущения, отвечает кратко:

– Бодро. В силу воды я не верю, пришел дух свой проверить.

Ирина, 39 лет, нынче окуналась второй раз:

– Я верю в бога, хожу в церковь, купаюсь на Крещение, чтобы грехи смыть, да и для здоровья полезно.

В числе ныряльщиков - семья из трех человек. В воде окунались отец с 11-летним сыном. Мама пришла в качестве группы поддержки. По словам женщины, сына никто не заставлял, он сам изъявил желание. Опыт у мальчика уже есть - с папой ныряет второй год подряд.

Девушки - студентки ГГПИ шумной компанией друг за другом бегут окунуться в ледяной воде. И тут же с визгом обратно. Быстро одеваются и успевают поделятиться впечатлениями:

– Ничего не чувствую! Класс!

– Мы каждый год хотим, но смелости не хватает. А в этом году все-таки решились адреналин испытать.

Желающих искупаться в проруби на праздник Крещение с каждым годом становится все больше. Кто-то таким образом решает поучаствовать в народной традиции, для кого-то это повод бросить вызов самому себе - а смогу ли я? Есть среди смельчаков и те, кто верит в силу Крещенской воды, в очищение души и тела.

Одним словом, праздник Крещение объединяет людей всех возрастов, разных национальностей и вероисповеданий.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо