Главная » Общество » Около 600 жителей Удмуртии в этом году получили бесплатную юридическую помощь

Около 600 жителей Удмуртии в этом году получили бесплатную юридическую помощь

8 ноября
0

Для развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи Управление по обеспечению деятельности мировых судей и региональное отделение «Ассоциации юристов России» подписали соглашение

L1050817 Около 600 жителей Удмуртии в этом году получили бесплатную юридическую помощь

Дни бесплатной юридической помощи для жителей Удмуртии проводятся с 2016 года. Их организует Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при участии Аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

Только в этом году акции проведены в городах Воткинске, Можге, Сарапуле, Глазове, в Дебесском районе, в апреле и октябре - для жителей города Ижевска, в мае и октябре – для проживающих в Ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для участия в акции приглашаются адвокаты, нотариусы, специалисты органов социальной защиты населения, Пенсионного Фонда Российской Федерации, службы судебных приставов, прокуратуры, налоговой службы, жилищной инспекции и другие специалисты. С начала года около 600 жителей Удмуртской Республики получили консультации по правовым вопросам.

Для развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи Управление по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртской Республики и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 2 ноября подписали соглашение по оказанию бесплатной юридической помощи. Свои подписи под документом поставили от Управления – А.Н. Марданшин, начальник Управления; от регионального отделения – А.Е. Загребин, председатель Совета регионального отделения.

Взаимодействие сторон планируется в виде участия в деятельности координационных и совещательных органов по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно; совместной организации и проведения консультаций семинаров, совещаний, в том числе по вопросам совершенствования законодательства в данной сфере; подготовки публикаций и размещения информации в СМИ, направленной на правовое информирование и правовое просвещение граждан Российской Федерации.

16 ноября планируется мероприятие, посвященное вопросам прав детей, материнства и детства, приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

В декабре День бесплатной юридической помощи будет посвящен реализации и защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Управление ОДМС УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Московские ученые воссоздают внешность праудмуртки, жившей в 11-12 веках
8 ноября
В Удмуртии отремонтировали 9 автодорог к садовым товариществам
7 ноября
Благоустроенный проезд выполнен к 21 садовому массиву...
В Удмуртии число дольщиков выросло почти в полтора раза
7 ноября
«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета
7 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
вопрос 21 апреля 2016
Прививка от жестокости
ответ
вопрос 26 февраля 2016
Учиться и учиться. А когда работать?
ответ
вопрос 26 февраля 2016
Из чего состоит зарплата?
ответ
вопрос 26 февраля 2016
Про детей войны
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Лилия
В войну она была ребенком
Любовь ПЕТРОВА
Случай на автовокзале
Анатолий Трифонов, г. Ижевск
С опаской к Важнину ключу
Василий Тимофеев, д. Нижние Юри Малопургинского района
В деревне я один такой
Написать письмо