Дни бесплатной юридической помощи для жителей Удмуртии проводятся с 2016 года. Их организует Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при участии Аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.
Только в этом году акции проведены в городах Воткинске, Можге, Сарапуле, Глазове, в Дебесском районе, в апреле и октябре - для жителей города Ижевска, в мае и октябре – для проживающих в Ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Для участия в акции приглашаются адвокаты, нотариусы, специалисты органов социальной защиты населения, Пенсионного Фонда Российской Федерации, службы судебных приставов, прокуратуры, налоговой службы, жилищной инспекции и другие специалисты. С начала года около 600 жителей Удмуртской Республики получили консультации по правовым вопросам.
Для развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи Управление по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртской Республики и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 2 ноября подписали соглашение по оказанию бесплатной юридической помощи. Свои подписи под документом поставили от Управления – А.Н. Марданшин, начальник Управления; от регионального отделения – А.Е. Загребин, председатель Совета регионального отделения.
Взаимодействие сторон планируется в виде участия в деятельности координационных и совещательных органов по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно; совместной организации и проведения консультаций семинаров, совещаний, в том числе по вопросам совершенствования законодательства в данной сфере; подготовки публикаций и размещения информации в СМИ, направленной на правовое информирование и правовое просвещение граждан Российской Федерации.
16 ноября планируется мероприятие, посвященное вопросам прав детей, материнства и детства, приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В декабре День бесплатной юридической помощи будет посвящен реализации и защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Управление ОДМС УР
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