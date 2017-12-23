Примечательно, что мужчин – владельцев 4G-оборудования на 40% больше, чем женщин. Две трети из них отдают предпочтение смартфонам.
Зимний ТОП самых популярных смартфонов с LTE:
1) Apple iPhone 5S остается неизменным помощником для жителей республики. Androidостается Небольшой девайс позволяет выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с и хранить фотографии и фильмы объемом от 16 ГБ до 64 ГБ.
2) Micromax Canvas Pace 4G Q415 привлекает хорошим качеством по доступной цене – от 2 490 рублей и поддержкой высокоскоростного мобильного интернета.
3) Смартфон Xiaomi Redmi 4X по качеству звука считается одним из лучших смартфонов. Благодаря батарее емкостью 4100 мАч можно слушать музыку почти два дня без дополнительной подзарядки.
Среди оборудования связи также востребованными оказались модем Huawei E3372 и мобильный роутер ZTE Megafon MR150-5. Устройства для беспроводного доступа в интернет с поддержкой 2G/3G/4G обладают скоростью приема до 150 Мбит/с.
Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», udm.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.
Информационная справка
«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.
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