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Охотники за скоростями: связисты назвали удмуртские телеком-тренды

21 декабря
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21 декабря, 2017. Удмуртия. Жители Удмуртии предпочитают «гонять» в сети. С начала года число абонентов, пользующихся 4G-устройствами, увеличилось в два раза. Объем передачи данных на LTE–скоростях в республике также удвоился.

«Сегодня каждый второй покупатель смартфона хочет получить гаджет с поддержкой 4G. Это вызвано желанием загружать любые файлы на комфортной скорости, широким ассортиментом оборудования и выгодной ценой. А для многочисленных поклонников быстрого интернета мы в пять раз расширили сети четвертого поколения в регионе. Теперь в зоне покрытия LTE проживает 90% населения Удмуртии», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Удмуртии Михаил Дубровских.

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Примечательно, что мужчин – владельцев 4G-оборудования на 40% больше, чем женщин. Две трети из них отдают предпочтение смартфонам.

Зимний ТОП самых популярных смартфонов с LTE:

1) Apple iPhone 5S остается неизменным помощником для жителей республики. Androidостается Небольшой девайс позволяет выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с и хранить фотографии и фильмы объемом от 16 ГБ до 64 ГБ.

2) Micromax Canvas Pace 4G Q415 привлекает хорошим качеством по доступной цене – от 2 490 рублей и поддержкой высокоскоростного мобильного интернета.

3) Смартфон Xiaomi Redmi 4X по качеству звука считается одним из лучших смартфонов. Благодаря батарее емкостью 4100 мАч можно слушать музыку почти два дня без дополнительной подзарядки.

Среди оборудования связи также востребованными оказались модем Huawei E3372 и мобильный роутер ZTE Megafon MR150-5. Устройства для беспроводного доступа в интернет с поддержкой 2G/3G/4G обладают скоростью приема до 150 Мбит/с.

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», udm.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

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