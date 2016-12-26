На территории Алнашского лесничества был выявлен факт самовольной заготовки новогодней ели. Нарушитель лесного законодательства был пойман лесными инспекторами совместно с сотрудниками ГИБДД при проведении патрулирования лесных насаждений, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства УР.
Охотник за новогодней елкой будет привлечен к административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ, а также обязан возместить причиненный ущерб.
Министерство лесного хозяйства напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников при ущербе до 5 тыс. руб. влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тыс. руб., на юридических лиц - до 300 тыс. руб. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс.руб., то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Фото: newokruga.ru
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