Солидарный настрой на перемены **Своими впечатлениями от Послания Президента России Федеральному собранию мы попросили поделиться об...

Вместе работать на высокие результаты **Глава Глазова Сергей Коновалов прокомментировал текст послания Президента России Федеральному собра...

Планёрка с Юрием Кузнецовым. «Если мы у себя в республике не издадим книгу на удмуртском языке, её не издаст никто» **В редакции поговорили о том, для чего малочисленным народам нужны издания на родных языках, узнали ...