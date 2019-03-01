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Официально. В центре внимания органов власти всегда должен быть человек

1 марта
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– Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека, – говорит Глава Удмуртии Александр Бречалов. – В центре внимания всех органов власти всегда должен оставаться человек. Не случайно президент особое внимание уделил вопросам развития здравоохранения, доступности медицинских услуг, улучшения демографической ситуации.

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Для нашей республики эта тема не новая, мы занимаемся ею целенаправленно. К примеру, в прошлом году в Удмуртии было построено 19 фельдшерско–акушерских пунктов (ФАП). В 2019–м для выездной работы в отдалённых населённых пунктах планируется закупка 8 мобильных диагностических комплексов, оснащённых современным оборудованием. В 2020 году хотим заменить 63 аварийных ФАПа и 9 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в республике запланировано переоснащение регионального онкологического центра, создание 7 центров амбулаторной онкопомощи и оснащение их необходимым лечебно–диагностическим оборудованием.

Владимир Путин значительную часть выступления посвятил теме развития экономики, в том числе оборонно–промышленного комплекса, сельского хозяйства, предпринимательства.

Безусловно, темпы роста экономики необходимо повышать. Чтобы исполнять социальные обязательства, чтобы выдерживать всю социальную нагрузку, нужна сильная экономика. У нас в регионе есть все возможности для достижения установленных производственных показателей. На неделе мы открыли три бизнес–акселератора, у нас амбициозные планы по выходу на экспорт. Несырьевой неэнергетический экспорт Удмуртии в 2018 году составил 380 млн. долларов. Сегодня 270 компаний малого и среднего бизнеса и 35 крупных компаний региона являются экспортёрами. Наша цель на ближайшие три года – удвоить рост несырьевого неэнергетического экспорта и увеличить число экспортёров республики до 500 компаний, – комментирует послание Александр Бречалов.

По материалам пресс–службы Главы и Правительства УР

Фото пресс-службы Главы и Правительства УР

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