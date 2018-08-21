Дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва пройдут Молодёжному одномандатному избирательному округу № 12 и по Сарапульскому районному одномандатному избирательному округу № 28.
Дополнительные выборы в Городские думы пройдут в городе Ижевске в 5 избирательных округах, городе Воткинске – в 2 избирательных округах и в городе Можге – в 1 избирательном округе. В 11 районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных районов (в Балезинском, Вавожском, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Киясовском, Сарапульском, Увинском и Якшур-Бодьинском районах). Дополнительные и досрочные выборы депутатов представительных органов поселений пройдут в 6 районах республики (Балезинском, Вавожском, Камбарском, Кезском, Увинском и Якшур-Бодьинском районах).
Информацию о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах можно найти на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики www.udmurt.izbirkom.ru в разделе «Выборы и референдумы».
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