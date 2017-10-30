Мы вообще-то всегда готовы поздравлять гандболисток с сенсационными победами над лидерами (а «Университет» на это способен). Но вот этот трудовой выигрыш над равной по силам командой еще дороже. Игра шла очко в очко. Но за счет более точных бросков в последние минуты перед перерывом «Университету» удалось получить преимущество в три мяча. Во втором тайме минимальное преимущество удалось сохранить во многом благодаря самоотверженной игре вратаря Юлии Пойловой. Ее заменили только раз на момент исполнения 7-метрового штрафного удара, а хозяева площадки попеременно выпускали троих вратарей, но непробиваемых среди них не было. Наиболее результативно в ижевской команде сыграла Наталья Решетникова (забросила 7 мячей), шесть раз достигли цели броски Анастасии Портягиной. Среди соперниц наиболее точна оказалась Инесса Неупокоева (9 мячей).
После Майкопа ижевская команда сыграла в Краснодаре с «Кубанью». Это был 100-й матч тренера-олимпийца Евгения Трефилова во главе «Кубани», и организаторы чествовали спортсмена. Команда «Университет» попала под юбилейную раздачу: «Кубань» выиграла со счетом 38:21. Только вратари и Елизавета Собина (больше уделяла внимание обороне) не отметились забитыми мячами в ижевские ворота. Остальные 13 гандболисток юбилейную игру тренера отметили личной результативностью. Самой меткой оказалась Ярослава Фролова (6 мячей).
Впрочем, в этот раз и все ижевчанки, за исключением Ксении Обуховской и двух вратарей, тоже отметились заброшенными мячами. Из ижевчанок результативнее всех в атаке проявила себя Ольга Тургенева (5 мячей). К сожалению, результат определился уже в первой половине встречи – хозяйки поля вели в счете с разницей в 14 мячей.
Сейчас команды суперлиги проводят международные матчи, поэтому следующая игра «Университета» состоится 8 ноября в Ижевске с «Ладой» (Тольятти) – лидером в суперлиге России. «Университет» сейчас занимает пятое место среди 11 команд суперлиги.
Фото: Э.Карипов
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