Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию Он проведет в республике два дня - 7 и 8 ноября...

Гонщики из Удмуртии завершили сезон победами Особенно порадовала молодая поросль. Весь пьедестал среди юношей 15-16 лет заняли юноши из команды Уд...