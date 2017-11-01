Финансирование госпрограммы «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртии» планируется увеличить в целом на 224,3 млн рублей. Этот вопрос рассмотрели на заседании правительства республики 31 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Как пояснил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб, изменения в госпрограмму внесли для погашения кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущие годы. «Это реконструкции стадиона «Энергия» в Сарапуле, строительстве спортивных сооружений в селе Сигаево Сарапульского района, ряда фельдшерско-акушерских пунктов и многофункциональных центров в городах и районах Удмуртии. Также речь идёт о корректировке проектно-сметной документации по реконструкции здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики и лечебного корпуса республиканской клинической туберкулёзной больницы, о разработке генеральных планов сельских муниципальных образований», - отметил Иван Ястреб.
Он добавил, что министерство предположило актуализировать целевые показатели государственной программы. Так, отдельным приложением в неё включён паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё на территории Удмуртской Республики» и мероприятия по развитию ипотечного кредитования, в том числе сотрудничество с АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». В настоящее время между Правительством Удмуртии и Агентством ипотечного жилищного кредитования подписано соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта, согласно которому ипотечная ставка для заёмщиков может составлять до 5,75% годовых.
Также в целях развития социальной сферы Удмуртии в госпрограмму включены три объекта дошкольного образования по проекту планировки территории Ижевска: жилого района «Восточный», МКР№12 жилого района «Север» и микрорайона «Столичный». Включение данных объектов в госпрограмму позволит привлечь для их строительства федеральное финансирование по ФЦП «Жилище».
Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов обратил внимание участников заседания на важность работы, связанной с погашением кредиторской задолженности перед строителями. Он поручил Минстрою Удмуртии актуализировать данные о кредиторском портфеле Удмуртии.
«Проблематика кредиторской задолженности была обозначена, в том числе на совместном заседании Президиума Государственного Совета и правительства Удмуртии и в рамках других обсуждений бюджетных вопросов. Мы должны быть готовы при появлении денежных средств – высвобождении их благодаря оптимизации или привлечении финансирования на выравнивание со стороны Российской Федерации – оперативно заняться решением этой проблемы», - отметил Ярослав Семёнов.
Фото: Rf-smi.ru
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