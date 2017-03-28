23 марта состоялась пресс-конференция директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина. Мероприятие было посвящено выпуску единой квитанции за коммунальные услуги и открытию дополнительных пунктов обслуживания клиентов.
В самом начале выступления Денис Детинкин принёс извинения жителям Ижевска за задержку с доставкой счетов-квитанций, пояснив причины: «Если говорить образно - то, что распускалось на лоскутки годами, нам пришлось сшить за месяц. В единый платёжный документ вошли услуги по всем коммунальным ресурсам, а в ряде домов - услуги УК по обслуживанию жилищного фонда. Нам точно не хотелось выпускать «сырой» документ, поэтому мы тщательно сверяли его с коллегами из управляющих компаний».
Денис Геннадьевич также добавил, что сейчас квитанции отправлены в типографию и в начале следующей недели они будут доставлены клиентам компании.
Единый платёжный документ получат жители многоквартирных домов, обслуживаемых УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр». Счёт-квитанцию, где отражены услуги по поставке электроэнергии, тепла, ГВС, ХВС и водоотведения доставят более 40 тыс. собственникам жилья в Ижевске. И около 43 тысяч клиентов энергосбытовой компании получат платёжный документ, куда войдут ещё и услуги по содержанию жилья.
Внедрение единого платёжного документа направлено, в первую очередь, на повышение качества обслуживания - теперь клиентам не надо получать несколько квитанций, он получает один документ, где отражены услуги по поставке электроэнергии, тепла, ГВС, ХВС и водоотведения, а также содержания жилья. Все расчёты «привязаны» к одному лицевому счёту, указанному на квитанции.
– Удобство работы с компанией заключается не только в получении единого платёжного документа, важно ещё и то, где клиенту выгодно оплатить полученные услуги, - отметил Денис Детинкин. – Поэтому мы сделали следующий шаг. Мы открыли пункты обслуживания в офисах управляющих компаний ЖРП-8 и Ижкомцентр. На сегодняшний день открыто 3 дополнительных офиса обслуживания клиентов в Ижевске по адресам: проспект Калашникова, 7; ул. Буммашевская, 38; ул. Камбарская, 29. В ближайшие два месяца в них будут обслуживаться жители домов УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр». После отработки всех процессов по работе с единым платёжным документом в этих дополнительных офисах будут обслуживаться все клиенты-физические лица компаний.
В течение двух месяцев энергосбытовая компания планирует открыть ещё два офиса на территории этих УК.
Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Фото: blogg51.ru
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