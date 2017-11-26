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Одна газета — одна судьба. Газета патриотов страны.

25 ноября
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Недавно я сделал большое открытие: открыл для себя газету «Удмуртская правда». Это произошло тогда, когда в редакционном сейфе я увидел орден «Знак Почета», которым 50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1967 года была награждена «Удмуртская правда». Награда № 401976, а в орденской книжке такие слова: «Орден Союза ССР является высшей наградой за особые заслуги в области социалистического строительства и обороны Союза ССР». Утвержденный 25 ноября 1935 года Центральным исполнительным комитетом - предшественником Верховного Совета СССР, «Знак Почета» вручался и фронтовикам, и тем, кто самоотверженно трудился, и первым лицам страны, в том числе и Президенту России.

H jxj2anhxm Одна газета — одна судьба. Газета патриотов страны.

Эта награда говорит о том, что газета «Удмуртская правда», созданная 100 лет назад, добросовестно писала трудную, но замечательную историю страны и Удмуртской Республики.

Гражданская война, индустриализация, организация колхозов, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства в послевоенное время и освоение космоса… «Удмуртская правда» была вместе с читателями, героями своего времени и патриотами своей страны. Эта награда вручена не только газете, но и ее читателям, ведь у них одна судьба и одна история.

И сегодня цель газеты - рассказывать о тех, кто любит нашу страну, трудится во имя нее, стоит на страже ее интересов. Для меня газета «Удмуртская правда» - это газета тех людей, кто любит Ижевск, Удмуртию и Россию.

Орден «Знак Почета» на титуле «Удмуртской правды» ко многому обязывает: помнить историю, качественно освещать события сегодняшнего дня, быть вместе с читателями.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

Фото: Энвиль Касимов

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