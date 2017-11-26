Эта награда говорит о том, что газета «Удмуртская правда», созданная 100 лет назад, добросовестно писала трудную, но замечательную историю страны и Удмуртской Республики.
Гражданская война, индустриализация, организация колхозов, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства в послевоенное время и освоение космоса… «Удмуртская правда» была вместе с читателями, героями своего времени и патриотами своей страны. Эта награда вручена не только газете, но и ее читателям, ведь у них одна судьба и одна история.
И сегодня цель газеты - рассказывать о тех, кто любит нашу страну, трудится во имя нее, стоит на страже ее интересов. Для меня газета «Удмуртская правда» - это газета тех людей, кто любит Ижевск, Удмуртию и Россию.
Орден «Знак Почета» на титуле «Удмуртской правды» ко многому обязывает: помнить историю, качественно освещать события сегодняшнего дня, быть вместе с читателями.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Фото: Энвиль Касимов
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