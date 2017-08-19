Начисление платежей за общедомовые нужды по приборам учета стало приоритетным. Документ, устанавливающий это правило, вступил в силу 30 июля. Также в новом законе предусмотрен способ расчета для домов, оснащенных автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и услуг. Такая система способна обеспечить одномоментное снятие показаний со всех квартирных и с общедомовых приборов.
Напомним, с 1 января 2017 года расходы на общедомовые нужды были переведены из коммунальных в услуги по содержанию жилья. А с 1 июня в Удмуртии, как, впрочем, и в других регионах страны, начали действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на ОДН - на электроэнергию, холодную и горячую воду и водоотведение. Эта мера должна была решить проблему «непрозрачных» квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Управляющие компании больше не вправе выставлять жильцам счета, которые превышают норматив, даже если по счетчику «накапало» и «накрутило» значительно больше. Теперь правительство сделало следующий шаг - утвердило решение о приоритете показаний общедомовых приборов учета над нормативами.
Как пояснил председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», председатель профильной комиссии Общественной палаты города Ижевска Александр Евсеев, после перевода общедомовых расходов из коммунальных в жилищные жильцы по сути оказались во власти управляющей компании, которая и решала, по каким правилам люди будут платить за ОДН. Это привело к тому, что в домах, жители которых занимались энергосбережением и учетом ресурса, резко вырос размер платежей.
– Фактические показания перестали применяться, а нормативы для таких ситуаций зачастую не соответствуют реальному потреблению ресурса. Теперь, благодаря изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ, жители могут выбирать, как в течение года начислять плату за коммунальные ресурсы, - подчеркнул Александр Евсеев.
Принятый документ предусматривает три способа начисления на ОДН - по показаниям приборов учета, если они установлены в доме; по нормативу, с корректировкой размера платы в конце года, а также по среднемесячным данным с корректировкой размера платы в конце года.
– По умолчанию устанавливается такой способ, как ежемесячное начисление ОДН по нормативам и перерасчет по показаниям общедомового счетчика один раз в год, - поясняет эксперт. – А чтобы ежемесячно видеть в платежках фактическое потребление по счетчикам, собственникам нужно будет принять решение на общем собрании. Проголосовать нужно будет и за то, чтобы управляющая компания ежемесячно производила начисление, исходя из среднемесячных показаний, а по итогам года делала перерасчет. Таким образом, при любой схеме ежемесячных начислений итоговая плата за ОДН вновь будет рассчитываться, исходя из показаний общедомовых приборов учета, и у собственников снова есть стимулы для того, чтобы заниматься энергосбережением.
Порядок проведения перерасчетов и порядок расчета платы за ОДН будут установлены в Постановлении Правительства РФ в ближайшие месяцы.
В законе определен еще один способ расчета платы за ОДН – исходя из показаний автоматизированной информационно-измерительной системы учета коммунальных ресурсов.
– Установка в доме автоматизированной системы сбора и передачи показаний коммунальных ресурсов позволяет максимально уменьшить трудоемкость получения данных для экономии на ОДН, – рассказывает Александр Евсеев. – Новый закон оговаривает, что при наличии в доме такой системы ее показания принимаются к учету автоматически, без решения собрания. Хотя в Удмуртии практически нет еще примеров, где такая система работала, но в перспективе именно за автоматикой будущее. Нужно стараться максимально уходить от человеческого фактора в учете коммунальных ресурсов и переходить к информационным технологиям.
Кстати, 29 июля 2017 года Президент России подписал еще один закон, который позволяет устанавливать автоматизированные системы учета коммунальных ресурсов за счет собираемых собственниками взносов на капитальный ремонт (Федеральный закон от 29.07.2017 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»). Эта возможность должна быть закреплена в законодательстве субъектов РФ о капитальном ремонте общего имущества.
– Возможность установки автоматизированных систем за счет взносов на капитальный ремонт была бы большим шагом вперед в развитии умных технологий в сфере ЖКХ Удмуртии, – отметил Александр Евсеев. – В принципе, у нас уже есть ряд многоквартирных домов, которые провели основные работы капитального характера и были бы готовы вкладываться в автоматизированные системы ради экономии на общедомовых нуждах.
Между тем
Закон об энергосбережении требует, чтобы все многоэтажки в нашей стране были оборудованы общедомовыми счетчиками на воду и тепло. До 2012 года монтировать их в своем подвале должны были сами жильцы, позже - ресурсоснабжающие организации. Это в теории. На практике часть домов все еще остается без счетчиков.
Для жильцов это большой минус. В плюсе остаются поставщики ресурсов, которые имеют возможность рассчитывать плату за водоснабжение и отопление не по фактическим показателям, а по нормативам. Причем до марта нынешнего года действовал повышающий коэффициент, который начислялся как раз за то, что в доме отсутствуют общедомовые приборы учета (его потом отменили). Также нередки случаи, когда счетчики в доме есть, но ресурсоснабжающие организации стараются их не замечать и упорно продолжают считать по нормативам. Из-за этого переплата по каждой конкретной многоэтажке может достигать миллионов рублей.
Обязанность штрафовать ресурсоснабжающие организации, «забывшие» установить счетчики, до сих пор была на Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Правда, в некоторых случаях компаниям удавалось избежать наказания. Все дело в довольно сложной процедуре привлечения к ответственности за подобные правонарушения.
Схема такая: при обнаружении нарушения жилищная инспекция в течение 30 дней должна направить информацию в адрес ФАС, которая обязана рассмотреть ее также в течение 30 дней. Однако временные рамки не всегда выдерживались. А поскольку Кодексом об административных правонарушениях установлен двухмесячный срок давности, привлечь к ответственности виновных лиц порой было уже невозможно.
Законодатели решили исправить ситуацию. Поправки в КоАП, которые были приняты Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», передают полномочия по привлечению к ответственности за невыполнение обязанности по оснащению дома приборами учета от ФАС к жилинспекции. До сих пор эта надзорная организация могла только контролировать соблюдение жилищного законодательства, но не имела возможности наказывать ресурсников.
Передача полномочий жилинспекции сделает процедуру начисления коммуналки прозрачнее, а у ресурсоснабжающих организаций появится стимул завершить, наконец, работу по оснащению жилого фонда счетчиками воды и тепла, считают в Минстрое РФ.
Правда, платить за прибор все равно придется жильцам. Гражданам на это по умолчанию дается пятилетняя рассрочка. К примеру, счетчик тепла будет стоить примерно 250 тысяч рублей с установкой. Однако к общей стоимости оборудования могут быть начислены проценты, которые не должны превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ. Впрочем, отменить эту рассрочку можно на общедомовом собрании жильцов.
Справка «УП»
Принятые с 1 июня 2017 года в Удмуртии нормативы на ОДН значительно ниже ранее действующих. Снижение, в зависимости от категории дома, от 20-30 процентов до 3-4 раз. Так, если раньше нормативы по электроэнергии были установлены для трех категорий домов и составляли от 2,75 до 6,88 кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, то сейчас – для 32 категорий (от 0,65 до 4,41 кВт/ч).
Прежний норматив на холодную и горячую воду был единым (0,041 куб. м на 1 кв. м мест общего пользования в месяц), нынешний дифференцирован по 13 категориям домов (от 0,024 до 0,033 куб. метра на 1 кв. м мест общего пользования в месяц).
Фото: dom24x7.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.