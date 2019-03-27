Лучшее — всем.
...Но о детях думали в первую очередь при разработке концепции празднования Нового 2019 года. Их каникулы должны быть яркими и весёлыми, независимо от того, в каких условиях проживает ребёнок. Ни один не должен остаться без праздничного представления и подарка. Именно этим руководствовались организаторы праздника.
— При разработке концепции празднования Нового года мы придерживаемся тезиса —— отметить Новый год по—новому. Сделали акцент на два таких направления: максимально важно, чтобы дети почувствовали на себе все эти замечательные новогодние моменты, и второе — создание атмосферы праздника для всех жителей республики, — рассказывает о концепции Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.
— С 19 декабря по 8 января дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, посетят благотворительные театрализованные представления, которые подготовят для них театры. На одном из совещаний мы обратились к республиканским учреждениям культуры с предложением те спектакли, которые идут на платной основе, показать бесплатно детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все учреждения поддержали это предложение — ни один театр не отказал. Новогодние подарки получат 41 890 детей, это принципиально больше, чем в 2016 и 2017 годах. А 25 декабря в Театре оперы и балета состоится ёлка для детей, добившихся высоких результатов в учёбе, спорте и общественной деятельности. Это мероприятие посетит и Глава Удмуртской Республики. Мы хотим сделать этот праздник аналогом кремлёвской ёлки, на которую мечтают попасть все дети. Для этого детского праздника написан уникальный сценарий, наши режиссёры разрабатывали его несколько месяцев. Здесь дети увидят всех национальных героев, которые вместе с современными героями спасают Новый год. Нам хотелось, чтобы было уникальное шоу, на которое дети стремились бы попасть и лучше учились и достигали результатов в спорте.
Что касается жителей и гостей республики, то уже сейчас они смогут составить свою личную программу празднования Нового года, чтобы не пропустить ни одно значимое событие праздника.
В Ижевске несколько площадок для новогодних праздников. Мероприятий на них будет очень много. Перечислим только некоторые из них на главной сцене праздника — Центральной площади Ижевска.
1 января здесь пройдёт новогодняя ночь «Ижевск карнавальный».
2 января можно будет увидеть световидеошоу (это вообще новинка для Ижевска!) и состоится концерт группы «Ундервуд».
3 января пройдёт фестиваль «Свет. Холод. Огонь» и танцевальный флэш—моб «Удмуртия заряжает».
4 января — фестиваль помощников Дедов Морозов.
5 января — фестиваль диджеев на приз главы города Ижевска.
6 января — концерт группы «Волга—Волга» и гулянья «Ночь перед Рождеством».
Интересные мероприятия обещают и другие площадки — парк имени Кирова, набережная Ижевского пруда, Открытый сад, спортивные объекты.
Новогодний сайт и сюрпризы.
Чтобы жителям Удмуртии легче было ориентироваться в такой обширной программе, составлен единый календарь новогодних событий. Вам нужно запомнить всего два пункта: на Центральной площади Ижевска каждый день новогодних каникул представления для детей будут начинаться в 12 часов, вечерние — в 19.00.
В Удмуртии специально создан сайт к Новому году: http://2019.izh.ru Организаторы праздника держат некоторые моменты в секрете. На Центральной площади с 25 декабря по 7 января развернётся ярмарка. Здесь будет не только наша традиционная удмуртская продукция, но и пельмени с необычными начинками, безалкогольный глинтвейн и травяной чай. Также ожидается сюрприз — фирменный напиток под названием «Удмуртия заряжает», рецепт которого держится в секрете. Новинку можно будет попробовать только в Ижевске и делать его будут только в новогодние каникулы.
Ещё одним сюрпризом станут семь картин от дворника—художника Семёна Бухарина. Он поменяет метлу и лопату на снегоход и каждый день будет рисовать новую картину на поверхности Ижевского пруда.
Сюрпризом станет и новогодняя иллюминация. Город будет по—другому освещён. Более 500 различных элементов будут установлены на праздники только «Горсветом». Преобразится и Центральная площадь, проводимое там благоустройство не помешает прогулкам горожан и гостей столицы.
— Забор будет максимально сдвинут к 25 декабря, для горожан и гостей столицы будет сделана прогулочная зона, которая позволит спокойно гулять в новогодние дни от Центральной площади до набережной пруда. Техническая зона останется за забором в целях безопасности горожан, само ограждение будет оформлено в стилистике новогодней кампании. Ширина прохода будет достаточной — до 15 метров, — рассказал о планах благоустройства глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Что будет бесплатно.
Многие мероприятия новогодней афиши бесплатные. Точнее, всё, что можно было сделать бесплатным, — сделали. Плату предполагается взимать за прокат инвентаря (лыжи, коньки и так далее), еду и напитки и вход в снежный городок «Фан в кубе» (он находится в парке Кирова). Бесплатным будет и самый длинный каток в парке Кирова — около 400 метров, там обещают залить левую сторону центральной аллеи.
Справка*
27 декабря в 16.00 на Центральной площади будет открыта главная ёлка и ледовый городок. Оформление полностью посвятят Году театра, объявленному в новом 2019 году. На площадке у главной сцены появятся фигуры сказочных персонажей: Щелкунчик, Жар—птица, композиция «Руслан и Людмила». А также большой игровой комплекс «Дворец Спящей красавицы» и лабиринт—горка «Сырный город». У главной сцены установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
Инициатором строительства ледового городка выступила арт—группа «Творческая дача». Это художники, которые работают на фестивалях «Удмуртский лёд» и «Ангелы и архангелы». Уже сейчас завезён лёд из Пычанского пруда (Завьяловский района), и начинаются работы.
Со второй декады декабря и Ижевске появится фирменное оформление. В основу фирменного стиля легли салюты, фейерверки и уличные конструкции. В Ижевске всего планируется установить 100 ёлок.
Ежедневно с 28 декабря на центральной сцене на Центральной площади (с 12.00 до 13.00) будут показывать новогодние детские интерактивные представления.
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