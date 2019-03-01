Солидарный настрой на перемены **Своими впечатлениями от Послания Президента России Федеральному собранию мы попросили поделиться об...

Вместе работать на высокие результаты **Глава Глазова Сергей Коновалов прокомментировал текст послания Президента России Федеральному собра...

Официально. В центре внимания органов власти всегда должен быть человек **– Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека, – говорит Глава Уд...