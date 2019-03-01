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Один за семерых: Как качают жители Удмуртии

1 марта
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4G-гаджеты «растут» со скоростью 80 штук в час. Связисты МегаФона уже насчитали на территории Большого Урала свыше 2 миллионов устройств с поддержкой сети четвертого поколения. Такого количества хватит, например, на все население Латвии.

%d0%a1%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b Один за семерых: Как качают жители Удмуртии

28 февраля 2019 года, Ижевск. Скорость появления устройств уже опережает рост пользователей LTE. Каждый седьмой 4G-абонент приобрел два устройства за последние двенадцать месяцев. Самыми востребованными покупками в рознице оператора оказались смартфоны с широким дисплеем от брендов Samsung, Vertex, Xiaomi, Apple и Honor.

СмартфоныС таких устройств клиенты МегаФона потребляют все больше информации. В среднем на одного абонента сегодня приходится 9 ГБ трафика в месяц – это на треть больше, чем годом ранее.

Появился среди интернет-серферов и свой рекордсмен, который скачал данных больше, чем семь среднестатистических пользователей. В феврале он передал и загрузил со смартфона объем информации, сравнимый с ежедневной отправкой в соцсети свыше 700 качественных снимков.

«Контент в интернете «тяжелеет». Наших клиентов все больше интересует видео, обмен фото и аудио в социальных сетях и мессенджерах, игры. В целом объем трафика в нашей сети 4G за год вырос в 2,5 раза. Сегодня ежемесячная нагрузка на базовые станции превышает 12 миллионов гигабайт информации. Чтобы все загружалось легко, и абонентам было не тесно в интернете – мы обеспечили довольно мощную сеть четвертого поколения в стране», – комментирует технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Надежность и скорость в глобальной сети гарантируют 86 435 4G-объектов. По данным Роскомнадзора, это на 40% больше, чем у ближайшего конкурента. Такая масштабная группировка базовых станций обеспечивает самый быстрый интернет в стране, что подтверждено замерами пользователей в приложении Speedtest от компании Ookla.

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