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Один день с Алиной Загитовой. Лучшая фигуристка мира приехала в родной город, чтобы встретиться с Главой Удмуртии и юными фигуристами

1 июня
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Алина Загитова – одна из самых известных в мире ижевчанок. Ставшая в 15 лет олимпийской чемпионкой и установившая мировой рекорд, она стала символом нового спортивного поколения и героем для подражания. В начале недели она на сутки прилетела в Ижевск, чтобы дать первый в своей жизни мастер–класс для юных фигуристов, и этот визит превратился в настоящий городской праздник.

Dsc 3250 Один день с Алиной Загитовой. Лучшая фигуристка мира приехала в родной город, чтобы встретиться с Главой Удмуртии и юными фигуристами

Мечты начинают сбываться

Вечером 27 мая в ижевском аэропорту было не протолкнуться – не только холл, но и ступени заняли спортивные болельщики и юные спортсмены: они встречали Алину Загитову. Девчонки и мальчишки не старше 10 лет, воспитанники секций фигурного катания, буквально приплясывали от нетерпения и теребили в руках самодельные плакаты с приветствиями знаменитой спортсменке. «Алина, ты наша гордость», «Ижевск – родина чемпионов», «Алина – наше золото» – крупными не очень ровно написанными буквами они пытались выразить восторг перед ледовым искусством юной чемпионки. Здесь были не только ижевчане. Семья Головко приехала из Чайковского: 6–летняя Алина уже год занимается фигурным катанием, не пропускает по телевизору ни одного старта своей олимпийской тёзки и уже давно мечтает если не сфотографироваться вместе, то хотя бы оказаться в одном помещении, постоять рядом: верит, что после этого ей будет легче тренироваться.

Когда спортсменка появилась, раздался такой оглушительный приветственный крик, что Загитова от удивления остановилась. И уже принимая подарки и подписывая фотографии, призналась:

– Так меня ещё никогда и нигде не встречали. Я ожидала тёплой встречи, поэтому ехала в Ижевск с радостным настроением. Но приём, который мне устроили, превзошёл все ожидания – к такому просто невозможно быть готовой.

Алину тут же забросали вопросами о недавнем 16–летии (она отметила его 18 мая) и сбывшейся мечте – собаке породы акита–ину по имени Масару (на японском это значит «победа»), которую ей за пару дней до этого привезли из питомника в Японии. А она напомнила, что несмотря на олимпийский статус, она всё ещё школьница:

– День рождения я встретила в Доминиканской Республике на побережье океана, – позволила себе взять небольшой тайм–аут между тренировками и учёбой. Как только я вернусь, начну готовиться к экзаменам (у меня впереди сдача русского, математики, географии и биологии), а потом плотно займусь тренировками. Сборы начнутся уже 4 июня. Моя новая программа будет на музыку из мюзикла «Призрак оперы», а произвольную пока ещё не поставили.

– Как вы поладили с собакой?

– Хорошо! Сегодня я с ней погуляла пять раз только в первой половине дня, – и ещё бы с радостью провела с ней время, но просто больше не успела: надо было лететь в Ижевск. Как только вернусь, уделю ей максимум внимания. Мы уже подружились – она очень воспитанная, спокойная, хотя бывают и моменты игривого настроения. Это не значит, что моим шиншиллам и кошке теперь будет доставаться меньше заботы и ласки – я люблю их всех.

Квартира в бумажном пакете

На следующий день Алину Загитову и её родителей, Ильназа и Лейсан Загитовых, принял Глава Удмуртии Александр Бречалов. Со словами «Я знаю, что у тебя была мечта улучшить жилищные условия. Позволь нам помочь этой мечте сбыться», он вручил спортсменке пакет с сертификатом на 4–комнатную квартиру в Ижевске и ключами. В ответ Загитова попросила разрешения передать квартиру родителям. «От прекрасной дочери других слов я и не ждал», – прокомментировал Александр Бречалов и уточнил, что квартира теперь принадлежит Алине, и как она ею распорядится – её личное дело.

Для спортсменки этот подарок стал неожиданностью:

– Не было никакого предупреждения заранее, это стало очень приятным сюрпризом. В ответ я подарила Александру Владимировичу Бречалову фирменную кепку и олимпийского Сухорана – белого тигра, который был талисманом игр в Пхёнчхане.

Тренерская дочка

Сразу после встречи с главой республики Алина Загитова отправилась в ледовый дворец «Олимпиец». Здесь она занималась несколько лет перед тем, как её профессиональная карьера вышла на новый уровень и она перешла к тренеру Этери Тутберидзе. Едва пробившись сквозь очередной кордон поклонников (и тут её встречали как настоящую звезду), Загитова скрылась в раздевалке, чтобы спустя несколько минут выйти на лёд в качестве тренера.

На мастер–класс собрались около сорока детей в возрасте от 5 до 8 лет – начинающие фигуристы десятка ижевских секций и спортивных школ. Алине ассистировали Наталья Алексеевна Антипина и Лариса Геннадьевна Санина – её первые тренеры, которые дали ей сильный старт, научили работать на пределе сил, привили необходимое для профессионального спортсмена отношение к победам и поражениям. Алина работала с детьми спокойно и терпеливо, по нескольку раз показывая идеальное исполнение базовых элементов фигурного катания. С малышами, которые не справлялись со сменой ног, отрабатывала движения индивидуально. Постоянно поощряла, давала поверить, что они всё делают правильно.

– Алина, когда вы только начинали кататься, попадали ли вы на мастер–класс известного спортсмена, который произвёл на вас большое впечатление?

– Нет, в Ижевске такого мастер–класса не было. Но Наталья Алексеевна Антипина возила нас в Санкт–Петербург, мы занимались там, и вот тогда я видела вблизи Евгения Плющенко на льду. Я на него смотрела… что называется, снизу вверх. С восторгом. Это было такое сильное впечатление – наблюдать за выдающимся спортсменом. Мне так понравилось, – я до сих пор помню свои эмоции. Я не задумывалась об этом специально, но теперь понимаю – ребёнку–спортсмену важно увидеть в работе тех, кто уже добился высоких результатов. Это как ориентир, твоя цель на будущее.

– Какой главный совет вы даёте всем юным спортсменам – не только тем, кто попал на ваш мастер–класс?

– Самое главное – верить в себя и любить фигурное катание. Вообще любить своё дело и не сдаваться, если прямо сейчас что–то не получается. В любом успехе главное – труд. Так что нужно заниматься больше, тренироваться больше. Прикладывать усилия, не разочаровываться, если поставленная задача не даётся легко.

– Вы очень уверенно держались в качестве тренера.

– Я волновалась о том, как всё пройдёт. Работа тренера очень сложная (поскольку мой папа – хоккейный тренер, я знала это всегда). В нашем занятии я сделала упор на начальную подготовку, потому что правильно выполнять базовые движения – самое важное для начинающих спортсменов. Если они делают ошибки в начальных вещах, то на следующий уровень они просто не смогут перейти.

– Эти стены, этот каток вам знакомы. Что вы вспоминаете о периоде жизни и тренировок в Ижевске?

– Я помню даже первые тренировки. Сначала я каталась в Ледовом дворце «Ижсталь», потом построили этот замечательный каток, и я начала тренироваться здесь, в «Олимпийце». Я провела здесь столько времени, столько раз здесь падала и вставала (и в прямом, и в переносном смысле), что сейчас, глядя на этот зал, на трибуны, испытываю очень сильные чувства – это и ностальгия, и радость от того, что всё это было в моей жизни.

– Видите себя тренером после завершения (надеемся, не скорого) спортивной карьеры?

– Да, я хочу стать тренером в будущем, дарить свой опыт спортсменам, поддерживать, вдохновлять.

– Вы начали мастер–класс с показа вашего приветствия тренера – изящного «книксена» с выразительными, почти балетными, жестами рук. И попросили детей завершить занятие таким же поклоном–благодарностью. Для вас тренер – безусловный авторитет?

– Да, а иначе не будет результата. Тренер видит тебя со стороны, критично отмечает твои слабые стороны – те, на которые ты и внимания не обратишь. Олимпиада подтвердила для меня не только то, что нужно верить в себя и продолжать заниматься своим делом. Я убедилась в ещё одной важной вещи – нужно доверять тренеру. Не спорить с ним, соглашаться со всем, что он предлагает. Все замечания моего тренера улучшили моё катание, сделали выступление сильнее.

– А какими должны быть отношения с тренером? Вы как–то сказали, что в начале работы с Этери Тутберидзе боялись её, а потом отношения стали более дружественными.

– Это даже не страх. Тренер может быть другом, человеком, которому ты полностью доверяешь, но при этом всегда должна оставаться дистанция. С тренером я провожу больше времени, чем с родными, в какой–то степени она мне как мама, но это не значит, что я чувствую себя с ней на равных. Этого и не должно быть. Это правильная субординация. Каких бы успехов ты как спортсмен ни добился, тренер продолжает воспитывать тебя, формировать из тебя чемпиона.

Накануне новых побед

В завершение мастер–класса на лёд вышла младшая сестра Алины Загитовой, 10–летняя Сабина. Она также занимается фигурным катанием и тренируется у первого тренера Алины, Натальи Антипиной. В этот день она представила свою программу на песню Виктора Цоя «Кукушка». По завершении проката Алина была профессионально строга: – Сколько раз я говорила, ногу тяни, а спину держи прямо. Подбородок – вверх. Так катание будет смотреться выразительнее. А в целом – молодец.

Вечером того же дня спортсменка улетела в Москву, чтобы уже вскоре вернуться к работе:

– Проснусь, позавтракаю, сделаю макияж и пойду на тренировку. Начну с пробежки, а потом буду отрабатывать новую программу «Призрак оперы». После того, как сбылись загаданные желания о квартире и собаке, у меня осталась одна большая мечта – не торопясь, не нервничая, поставить новую программу. Мне хочется, чтобы зрители глубоко её прочувствовали, потому что она получилась очень интересная, эмоционально насыщенная, я вкладываю в неё много важных для меня мыслей и чувств. Набор элементов в ней будет привычным для меня, просто сейчас правила немного меняются, так что… Хотя нет, не буду раскрывать все подробности. Увидите сами! Возможно, олимпийская чемпионка Алина Загитова имела в виду, что сегодня шанс получить высокий балл возрастает, если самые сложные элементы сдвинуты во вторую часть программы, ближе к финалу, и она готова сконцентрировать максимально сложные каскады на последней минуте. А значит, она чувствует азарт и готовность к новой победе.

Фото: Сергей РОГОЗИН

Пресс–служба Главы и Правительства УР

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Автор статьи

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