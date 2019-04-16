Первого апреля в Удмуртии началась так называемая подчищающая иммунизация населения. Завершить её планируется до 1 августа. В этот период можно успеть поставить даже две бесплатные прививки против кори, что защитит организм от тяжёлого заболевания практически на всю жизнь. Но надо иметь в виду: на вторую вакцинацию следует прийти не раньше, чем через три месяца после первой.
Более подробно о вакцинации против кори рассказывают главный внештатный специалист Минздрава УР по вакцинопрофилактике Елена ДАНИЛОВА и заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина ПЕТРЕНКО.
– Удмуртия стремится стать территорией, свободной от кори. Однако в прошлом году у нас было зарегистрировано 7 случаев кори. И в 2019 году уже поставлен такой диагноз. Вся корь – завозная. Так, молодой человек, лечившийся от кори в этом году, привёз инфекцию из Вьетнама, куда он ездил отдыхать. Вернулся и так активно общался с другими людьми, что специалистам четырёх лечебных учреждений в срочном порядке, за 72 часа, пришлось обследовать 3 000 человек – так называемых контактных.
Чтобы было понятно, откуда взялось такое большое число, поясним: в многоквартирном доме обследуются жильцы всего подъезда, с первого по последний этаж. Контактными считаются и люди, которые даже не знают заболевшего в лицо. Молодой человек, пока чувствовал себя неплохо, успел побывать в общественных местах, съездил в один из посёлков вблизи Ижевска. В этом посёлке медицинские работники побеседовали не только с жителями улицы, куда молодой человек приезжал, но и с людьми с других улиц. Кто-то помнил, что ему когда-то ставили прививку, кто-то – нет. В общей сложности 940 контактных людей были в срочном порядке вакцинированы.
- Чем опасна корь?
– Это тяжёлое заболевание может привести к летальному исходу. В первые пять дней – температура, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, явления фарингита – всё это яркие симптомы вирусной инфекции. Есть и характерный симптом: белесоватые пятнышки в виде манной крупы на слизистой ротовой полости.
На третий-четвёртый день, когда ещё нет сыпи, возникает лихорадка. В этот момент очень важно правильно собрать эпиданамнез: куда человек ездил, был ли привит…
Есть возможность определить напряжённость иммунитета человека к кори (болел или был вакцинирован) и предположить: корь это или банальная вирусная инфекция.
На пятый день заболевания появляется сыпь. Сначала на лице, потом высыпания спускаются на туловище, нижние конечности. Окончательно диагноз подтверждают в пермской лаборатории.
Даже взрослые люди, которым в детстве ставили одну прививку против кори, болеют тяжело.
- Вспышки кори были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге. Почему корь возвращается?
– Казалось бы, ничего не поменялось: продолжает действовать Национальный календарь прививок, проводится подчищающая иммунизация, но вспышки кори в нашей стране действительно были. Московские медицинские центры теперь ставят условие: пациент должен доказать напряжённость своего иммунитета к кори или подтвердить, что вакцинировался. Без этого на плановую госпитализацию его не возьмут. В Москве были уже десятки случаев внутрибольничного инфицирования корью…
Когда в бывших советских республиках прекратила существование система вакцинации, произошёл всплеск заболеваемости корью. К нам едут трудовые мигранты. Уже здесь, в России, им предлагают поставить прививки, проводится большая разъяснительная работа. Тем не менее привиты от кори 10-20 процентов мигрантов, в лучшем случае – 30 процентов.
Граждане нашей страны, республики стали менее насторожёнными. Обследование контактных лиц показало: пожилые люди защищены от кори лучше, чем те, которым сейчас 30-40 лет. Наверное, это связано с тем, что прежде все вакцинировались. Так было положено, и это правило соблюдалось.
В более поздние годы участились отказы от прививок. Этому способствовала и антипрививочная кампания, развёрнутая в социальных сетях. И мы видим: произошёл рост заболеваемости именно вакциноуправляемыми инфекциями.
Каждый взрослый человек сам определяет судьбу своего ребёнка. Не вакцинируя сына или дочь, его родители, по существу, распоряжаются его жизнью. Став взрослым, он, возможно, будет ездить по стране, миру, и любой транспортный узел, где тысячи людей, станет для него зоной риска – риска инфицирования.
В республике немало отказов от прививок, но когда по центральному телевидению показали сюжеты об отказах, о том, что люди болеют, то в поликлиниках стало больше тех, кто пришёл на прививку. Среди них – мамы с детьми от четырёх до восьми лет, которые в своё время пропустили вакцинацию.
- Бывают и медицинские отводы…
– Временные и постоянные. Скажем, если у пациента была кардиологическая патология, а теперь состояние стабильное, то ему можно поставить прививку против кори. Если проблемы со здоровьем сохраняются, то ему, как и прежде, дадут медотвод. То есть временные медицинские отводы связаны с острым заболеванием или обострением хронических заболеваний.
Постоянным противопоказанием является аллергия на белок куриного яйца, но людей с такой аллергией очень мало, и она в обязательном порядке подтверждается в лаборатории.
Второе противопоказание – реакция на антибиотики группы «аминогликозиды» – они входят в состав препарата. Это противопоказание тоже должно быть зарегистрировано в специализированных учреждениях.
Конечно же, противопоказанием являются судорожный синдром и туберкулёз в активной стадии.
- А беременность?
– Официально в России беременность тоже считается противопоказанием для вакцинации живыми вакцинами. Учитывая неблагополучную обстановку, хочется порекомендовать молодым женщинам: планируя беременность, поинтересуйтесь своим прививочным статусом. И не только по отношению к кори – и к краснухе, вообще ко всем инфекциям, которые входят в так называемый детский календарь прививок. Пройдя вакцинацию, вы передадите антитела плоду и родите здорового ребёнка.
- Итак, кого ждут сейчас в прививочных кабинетах поликлиник?
– Мы работаем и с трудовыми мигрантами, и с их семьями. Надеемся, что они откликнутся на предложение пройти вакцинацию. Продолжаем работу и с теми, кто отказался от прививки по каким-либо религиозным мотивам.
Ждём на вакцинацию всех людей в возрасте до 56 лет, если они не уверены в своём прививочном статусе. Прививка против кори будет поставлена бесплатно.
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