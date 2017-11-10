9 ноября следственным управлением СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту разрушения жилого дома на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской г. Ижевска. По предварительным данным, дом обрушился в результате взрыва бытового газа (ч. 3 ст. 238 УК РФ - производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следственное управление обращается к населению с просьбой предоставить в распоряжение следствия все имеющиеся фото- и видеоматериалы, относящиеся к данному событию, включая записи видеорегистраторов, установленных в автомобилях, камер наружного наблюдения, камер мобильных устройств и пр.
Материалы можно переслать любым удобным способом, в том числе электронной почтой по адресу: press@18.sledcom.ru либо доставить лично по адресу: г. Ижевск: ул. Лихвинцева, 49. Необходимо указать кем (фамилия, имя, отчество, адрес и контактный номер телефона), при каких обстоятельствах и время, когда были изготовлены материалы.
Фото: news.nashbryansk.ru
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