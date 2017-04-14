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Очередные дебаты участников предварительного голосования Партии «Единая Россия» пройдут 14 и 15 апреля

13 апреля
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79336528d40fd60338ce2eaf78e825b1 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Очередные дебаты участников предварительного голосования Партии «Единая Россия» пройдут 14 и 15 апреля

Наиболее актуальные проблемы региона будут обсуждаться в Удмуртской Государственной филармонии.

Решением Удмуртского Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования от 13 апреля 2017 года изменен график проведения дебатов.

14 апреля с 9.00 до 10.30 состоятся дебаты на тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика». В них примут участие: депутат Государственного Совета Удмуртии, заместитель Председателя регионального парламента, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова; председатель Молодежного парламента Удмуртской Республики Сергей Колегов; депутат Госсовета Удмуртии, генеральный директор Акционерного общества «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда» Рашит Абашев; депутат Госсовета УР, директор Автономного учреждения культуры «Государственный национальный театр Удмуртской Республики» Андрей Ураськин; начальник юридического отдела ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» Ольга Коломейцева; пенсионер Игорь Быков.

С 12.30 до 14.00 пройдут дебаты на тему «Экономика и промышленность». Участие в них примут: депутат Государственного Совета Удмуртии, заместитель Председателя регионального парламента, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова; депутат Госсовета Удмуртии, генеральный директор Акционерного общества «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда» Рашит Абашев; генеральный директор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев; директор корпорации «Центр» - Александр Прозоров; заместитель главного инженера АО «Ижевские электрические сети» Вадим Баталов.

15 апреля с 9.00 до 10.30 пройдут дебаты на тему «Доступность и качество образования». В них примут участие: начальник управления делами администрации и общественных отношений ОАО «Ижсталь Андрей Дюгуров; мастер на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда ОАО «Ижсталь» Константин Колесников; председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Ижсталь» Алексей Чернов; главный юрист ОАО «Ижсталь» Сергей Лукьянчиков; директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» Елена Филимонцева; сотрудник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска Иван Седов.

С 10.30 до 12.00 пройдут дебаты на тему «АПК и развитие села». В них примут участие депутат Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и охране окружающей среды Владимир Варламов; генеральный директор Акционерного общества Агрохимцентр «Удмуртский» Николай Кычанов; юрист ООО «Продсервис», депутат Госсовета УР Валерий Песков; заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Коробейников; Генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Чиркова.

С 12.30 до 14.00 пройдут дебаты на тему «Инфраструктура и ЖКХ". В них примут участие генеральный директор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев; заместитель главного инженера АО «Ижевские электрические сети» Вадим Баталов; сотрудник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска Иван Седов; первый заместитель директора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (НУО «Фонд капитального ремонта в УР») Андрей Смирнов; руководитель муниципального образования «Кизнерский район», секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Плотников.

С 14.30 до 16.00 пройдут дебаты на тему «Экология и защита окружающей среды«. В них примут участие Юрист ООО «Продсервис», депутат Госсовета УР Валерий Песков; учитель истории и обществознания в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР Владимир Буторин; генеральный директор Акционерного общества «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда» Рашит Абашев.

С 16.30 до 18.00 пройдут дебаты на тему «Поддержка социально незащищенных слоев населения". В них примут участие сотрудник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска Иван Седов; директор по защите ресурсов ООО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ОАО «Ижнефтемаш«) Игорь Сухоруков; учитель истории и обществознания в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР Владимир Буторин.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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