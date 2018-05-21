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Очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртии

21 мая
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Сегодня под председательством Главы Удмуртии Александра Бречалова состоялось очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания (ПДКС) по обеспечению правопорядка в республике.

7651056304 img 9490 Очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртии

На заседании рассмотрено несколько актуальных вопросов. Первый из них - о состоянии работы по профилактике распространения экстремизма в молодёжной среде. С сообщениями на эту тему выступили и.о. министра внутренних дел по УР Олег Мальцев и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова.

Руководитель МВД также сделал сообщение о мерах по защите несовершеннолетних от преступных посягательств и предупреждению преступности несовершеннолетних. Его дополнили Уполномоченный по правам ребенка при Главе Удмуртии Ольга Авдеева и и.о. руководителя Следственного управления СК по УР Дмитрий Матушкин.

Комментируя выступления участников совещания, Александр Бречалов напомнил о недавнем заседании Совета ПФО в Саратове, где тоже обсуждались вопросы профилактики экстремизма. "В этом деле очень важно наладить взаимодействие всех субъектов, кто занимается проблемами молодых людей, - подчеркнул Глава. - Нужны отдельные площадки для обмена успешными практиками, новыми, уже реализованными инициативами".

Начальник Главного управления МЧС по Удмуртской Республике Пётр Фомин и и.о. Главы Администрации муниципального образования «Город Ижевск» Сергей Задорожный доложили о ходе реализации проекта «Безопасный город». По всем рассмотренным вопросам участники заседания приняли соответствующие решения.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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