На заседании рассмотрено несколько актуальных вопросов. Первый из них - о состоянии работы по профилактике распространения экстремизма в молодёжной среде. С сообщениями на эту тему выступили и.о. министра внутренних дел по УР Олег Мальцев и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова.
Руководитель МВД также сделал сообщение о мерах по защите несовершеннолетних от преступных посягательств и предупреждению преступности несовершеннолетних. Его дополнили Уполномоченный по правам ребенка при Главе Удмуртии Ольга Авдеева и и.о. руководителя Следственного управления СК по УР Дмитрий Матушкин.
Комментируя выступления участников совещания, Александр Бречалов напомнил о недавнем заседании Совета ПФО в Саратове, где тоже обсуждались вопросы профилактики экстремизма. "В этом деле очень важно наладить взаимодействие всех субъектов, кто занимается проблемами молодых людей, - подчеркнул Глава. - Нужны отдельные площадки для обмена успешными практиками, новыми, уже реализованными инициативами".
Начальник Главного управления МЧС по Удмуртской Республике Пётр Фомин и и.о. Главы Администрации муниципального образования «Город Ижевск» Сергей Задорожный доложили о ходе реализации проекта «Безопасный город». По всем рассмотренным вопросам участники заседания приняли соответствующие решения.
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