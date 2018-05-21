Оспаривание кадастровой стоимости Уплата налогов - прямая обязанность собственников, которую следует соблюдать. Однако, производимый, и...

В День защиты детей стань первым! В Ижевске пройдёт благотворительная акция с участием звёзд Первого канала 15 лет назад на Первом канале придумали и впервые воплотили благотворительную акцию «Стань первым!», ...

Стартовало голосование в конкурсе творческих работ «Маленький архитектор» Со 2 апреля по 13 мая Информационно-методический центр «Альтернатива» при поддержке Love Radio и инфо...