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Очередное заседание общественного совета Фонда "Сообщество"

6 июня
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Сегодня под председательством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова состоялось очередное заседание общественного совета Фонда "Сообщество".

Nik 7539 Очередное заседание общественного совета Фонда "Сообщество"

Напомним, что Фонд «Сообщество» был создан летом прошлого года по инициативе Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова с целью поддержки и продвижения гражданских инициатив республики, развития муниципальных образований, а также решения социальных проблем жителей Удмуртии. Цель учреждения – консолидация усилий бизнеса, власти, общества и СМИ для развития Удмуртии. Фонд формируется за счёт вклада меценатов, спонсоров и партнёров. Генеральный директор "Сообщества" - известный российский спортсмен Иван Черезов.

Участники сегодняшнего совещания, среди которых были и жители дома №261 по улице Удмуртской города Ижевска, обсудили вопросы использования денежных средств, поступивших на счёт "Сообщества" для помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации.

С ноября 2017 года объём пожертвований составил 6 миллионов 373,3 тысячи рублей. К этому времени потрачено 4 миллиона 74 тысячи рублей. Существенная часть собранной суммы направлена на компенсацию ремонта 16-ти торцевых квартир четвёртого и шестого подъездов, на помощь жильцам семи наиболее пострадавших квартир пятого подъезда. 1 миллион 437 тысяч рублей будет израсходовано на возмещение разницы проживания и питания жильцов дома в санаториях Ижевска, пунктах временного проживания. После чего на спецсчёте останется 861 тысяча рублей.

На заседании были рассмотрены различные варианты использования оставшихся средств. Коллегиально принято решение распределить их пострадавшим пропорционально квадратным метрам жилья, имевшегося у пострадавших к моменту обрушения пятого подъезда.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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