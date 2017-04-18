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Очередная встреча избирателей с участниками предварительного голосования прошла в Октябрьском районе Ижевска

18 апреля
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Img 5562 (3) Очередная встреча избирателей с участниками предварительного голосования прошла в Октябрьском районе Ижевска

17 апреля перед избирателями выступили кандидаты, представляющие акционерное общество «Ижсталь». Зал был полон.

Руководитель профсоюза предприятия Алексей Чернов назвал причины, по которым решил принять участие в предварительном голосовании. По его словам, в этом есть несколько положительных моментов. Один из них – роль, которую играет предприятие в жизни города. Он напомнил о построенных дорожках, дворовых площадках, ремонтах в школах и детских садах, отметил работу, которая проводится с подрастающим поколением.

– Все, что возможно для того, чтобы человек определился со своим выбором и творчески, и в спортивных делах, и в профессиональном плане мы предлагаем учащимся школ и не только школ. Проходит огромная работа по профориентации, для того, чтобы показать какие специальности реально существуют в современной металлургии. Это конкретный пример той профориентации, когда на предприятие идут наши дети, внуки. Это - преемственность поколений, - сказал он.

Коллега Алексея Чернова юрист Сергей Лукьянчиков добавил, что список добрых дел у «Ижстали» огромен. Здесь и работа с ветеранами, подарки и помощь детям, и многое другое. Особо кандидат решил отметить благоустройство «Городка металлургов». В частности, он напомнил о постройке «Сквера металлургов» для горожан.

– В этом году мы закончим третий этап строительства «Сквера металлургов». Мы установим детские городки, малые архитектурные формы и «Сквер металлургов» будет закончен. Мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас предприятие выходит с инициативой по организации еще одного сквера имени бывшего генерального директора «Ижстали» Василия Тарасова, - сказал Сергей Лукьянчиков.

Также кандидат рассказал об акции по сбору старых ключей. Эти ключи будут переплавлены в памятный знак, который будет установлен 16 мая на месте, где будет разбит сквер им. Тарасова.

Сергей Лукьянчиков в заключение отметил, что будущий депутат должен знать нужды населения и уметь доводить их до чиновников.

Перед зрителями выступили представители молодежного движения. Специалист по работе с молодежью ижевского «Молодёжного информационно-ресурсного центра» Мария Созыкина рассказала об инициативах представляемого ею учреждения. Ее коллега Рамис Шаяхметов выдвинул предложения по улучшению жизни горожан во многих сферах, в частности, в сфере ЖКХ.

Участники встречи также ответили на вопросы избирателей.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»

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