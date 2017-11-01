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Очереди в офисах обслуживания и долги УК – в центре внимания Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

1 ноября
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1 ноября в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прошла пресс-конференция, посвящённая взаимоотношениям клиентов и поставщиков ресурсов в период отопительного сезона.

Penza sbyt Очереди в офисах обслуживания и долги УК – в центре внимания Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Руководители ресурсоснабжающих организаций в Удмуртии, входящих в группу «Т Плюс», рассказали журналистам о текущей ситуации, дали оценку прошедшим событиям и сделали прогнозы на ближайшее будущее.

Директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин проанализировал сумму текущей задолженности в 4,7 млрд. рублей, подробно рассказал об изменениях в работе офисов обслуживания населения и о возможных проблемах в связи с деятельностью ООО «ГУК» в г. Ижевске. Руководитель филиала «Удмуртский» группы «Т Плюс» Дмитрий Фёдоров напомнил, что получение филиалом паспорта готовности к осенне-зимнему периоду ко многому обязывает, но качественное прохождение отопительного сезона зависит ещё от качества работы управляющих компаний и финансовой дисциплины клиентов. Директор теплоснабжающей организации ООО «УКС» Ярослав Балобанов рассказал в деталях о причинах нарушения температурных режимов внутри дома и о методах решения этих проблем.

Тема долгов и платежей за потреблённые коммунальные ресурсы обсуждается на самом высоком уровне, была одной из главных тем федеральной новостной повестки прошедшей недели и продолжает обсуждаться на текущей.

Только по Удмуртии на 01.10.17 г. долги клиентов перед предприятиями группы «Т Плюс» составляют (тыс. руб.):

По тепловой энергии: 1 309 465,480.

По ГВС: 1 075 100,390.

По электроэнергии: 2 311 448,700.

ИТОГО: 4 696 014,570

Это в совокупности по всем потребителям, с учётом текущих начислений. Из них 3, 439 млрд. руб. - просроченная задолженность.

«Конечно, нас тревожат все долги, но более всего по группе «население», а именно управляющие компании и ТСЖ, - отметил в своём выступлении Денис Детинкин. – Если по бытовым абонентам, это непосредственно жители на прямых договорах, ситуация более-менее стабильна – глубина задолженности в среднем не превышает 2,5 месяца, то по УК и ТСЖ - уже 6 и более месяцев».

Денис Геннадьевич, рассказывая о долгах за потреблённые коммунальные ресурсы, в частности отметил деятельность ООО «ГУК» в Ижевске. По решению суда Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» заключил с этой управляющей компанией договоры энергоснабжения в части ГВС и электрической энергии по ряду домов. С момента заключения накопилась задолженность в пределах 40 млн рублей. Энергосбытовая компания обратилась в суд в соответствующими заявлениями.

«После получения судебного решения мы будем вынуждены начать процедуру расторжения договора энергоснабжения и выставлять плату непосредственно жителям, подчеркнул Денис Детинкин. - Может повториться ситуация этого года с «двойными» квитанциями по МКД Жилфонда и Кама. Несмотря на все наши усилия по информированию населения, часть жителей может не разобраться, и будет очередной наплыв клиентов. Мы это уже проходили».

Комментируя ситуацию с очередями в офисах обслуживания в Ижевске, директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» рассказал о причинах их появления и о том, что сделано для решения проблемы. Ежемесячно в офисах Ижевского отделения очно и заочно обслуживается от 20 до 25 тыс. клиентов. Из них 9,7 тыс. клиентов – это стабильные посетители, они приходят передать показания приборов учёта.

Анализ ситуации с очередями с начала года выявил следующее:

• 33% обращений связаны с перерасчётом за отопление по итогам года;

• 45% с единым платёжным документом, проблемы были связаны с информацией, полученной от заказчиков услуги;

• 12% с двойными квитанциями, по МКД УК Жилфонд и Кама.

Ситуация на данный момент стабильная, основные вопросы касаются отсутствия данных по приборам учёта и показаний после перехода на прямые расчёты по тем или иным услугам.

Что сделано:

  1. Урегулирована передача данных между филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и заказчиками.

  2. Увеличено количество офисов.

  3. Приняты ряд организационных мер в бизнес-процессах.

  4. Подготовлено и направлено соглашение в УК о взаимодействии между УК и РСО при прямых расчётах.

  5. Начиная с 07.11.17 года ижевские офисы, расположенные по адресам: ул. 7 Подлесная, 100; ул. Ленина, 27 и ул. Татьяны Барамзиной, 84, будут работать с 8.00 до 18.00.

В завершение своего выступления Денис Детинкин напомнил, что переход на прямые расчёты населения с РСО происходит не от хорошей жизни, а из-за недоплаты со стороны УК и ТСЖ ресурсоснабжающим организациям - филиалу ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию, ООО «УКС» за услугу горячего водоснабжения, МУП «Ижводоканал» за услугу ХВС и водоотведение, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию.

Фото: esplus.ru

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