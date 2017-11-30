Главный редактор «УП» Энвиль Касимов в своей постоянной колонке отмечает такое важное для творческих общественных организаций событие, как 75-летие Удмуртского отделения Союза театральных деятелей России.
Приятной новостью для молодых семей станет информация о новых российских льготах, которые должны стимулировать рождение первенцев, а также второго и третьего ребёнка, о продлении получения материнского капитала до 2022 года.
В Госсовете Удмуртии прошло обсуждение проекта закона о бюджете 2018 года. Впервые бюджет должен стать не дефицитным, а наоборот – профицитным, как требует российское правительство. Это поможет республике получать приятные бонусы от федерального Министерства финансов в виде погашения долговых обязательств Удмуртии, дотаций. Поставлена последняя точка в ликвидации запасов химического оружия в России, и эта точка на карте - поселок Кизнер. Российские власти отчитались о завершении международной программы по уничтожению химоружия и о выполнении Россией своих обязательств. Об этом – статья журналиста Герасима Иванцова.
Как всегда в газете много статей на социальную тему, которые связаны с защитой интересов простых людей. Журналист Наталья Васнецова пишет об ужасных условиях жизни одной из молодых ижевских семей с ребенком инвалидом, которая обитает в бараке, признанном аварийным, и стоит в очереди на получения нового жилья под семисотым номером. А Герасим Иванцов приехал на улицу Дружбы вместе с руководителем Администрации Главы и Правительства УР Сергеем Смирновым и и. о. министра строительства, архитектуры и жилья Иваном Ястребом, чтобы по поручению Главы УР Александра Бречалова изучить на месте, как получилось, что дома для переселенцев из аварийного жилья построили рядом с железной дорогой в нарушение санитарных норм.
Из хороших новостей – интервью Галины Анищенко с министром социальной политики и труда Татьяной Чураковой, где собеседница рассказывает о подготовке к открытию республиканского реабилитационного центра: здесь необычным детям будут помогать в реабилитации. О непростой работе с трудными детьми можно узнать в очерке журналистки Яны Шаймардановой.
В свежем номере немало интересных, познавательных материалов. Любителям истории родного края стоит прочитать о сарапульском дореволюционном уездном деятеле и краеведе Михаиле Тюнине. Анна Вардугина в восторге от игры итальянского гастролера гитариста Луки Стриканьоли. В газете много важных для каждого советов – как правильно поставить новый электрический счетчик, как обслуживают квартиры газовики, стоит ли верить на слово людям, звонящим в вашу квартиру, представляющимися работниками Пенсионного фонда.
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