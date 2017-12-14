Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов привнес в регион много интересных инициатив и программ. Пообщавшись с жителями Удмуртии, он реализовал ещё одну — учредил для активных талантливых граждан премию «Признание». Первые такие награды он вручил в День Конституции России.
О цифровой экономике говорят давно, но именно сейчас она становится реальностью и не где-нибудь, а в Удмуртии. Республика станет пилотным регионом для её реализации. Подробности в материале «На пути к цифровой экономике».
Популярный проект главного редактора «Удмуртской правды» Энвиля Касимова «Кофемолка» обрёл газетную версию, и в номере - беседа с Петром Щедровицким, учёным, политиком, педагогом.
В Удмуртии много уникальных предприятий, и одно из них - Ижевский завод пластмасс. В этом году предприятие отмечает 45 лет со времени своего создания. Сегодня оно выпускает вспененный полиэтилен под торговой маркой ISOLON. Именно благодаря ижевскому предприятию и его коллективу эта торговая марка стала таким же нарицательным именем, как ксерокс или скотч. Об этом уникальном предприятии рассказывает материал «Сделано в Ижевске, оценено в мире!».
Год экологии заканчивается, но начатые в это время масштабные проекты продолжаются. К таким можно отнести рекультивацию свалки по Сарапульскому тракту. Через три года здесь будет лес. А сегодня городские власти проверяют ход работ. Что именно — читайте в материале «Подходы к отходам».
В столице Удмуртии часто проходят публичные слушания. В понедельник, например, обсуждался проект планировки микрорайона сельхозвыставки в Индустриальном районе. На них наш журналист побывал вместе с депутатом Городской думы Ижевска Мариной Бобылевой. О том, как прошли слушания, читайте в материале «Проект проекту рознь».
Газета «Удмуртская правда» завела традицию рассказывать о лауреатах Государственной премии Удмуртской Республики. В свежем номере в материале «В хирургии, как в балете, надо постоянно работать» журналист газеты беседует с главным врачом Городской клинической больницы № 9 Аркадием Мальчиковым.
В газете поднимаются и проблемы, которые волнуют героев наших публикаций. Так, на видеоконференции председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер заявил о большой задолженности за потреблённые ресурсы. Долг в 65 миллиардов рублей в два раза превысил инвестиционные вложения компании в этом году. Какой есть выход? Читайте в материале «Долги достигли пиковых значений».
В письме «Осторожно, двери» читательница делится печальным опытом установки дверей. Что стоит за навязчивым сервисом?
В этом декабрьском номере газета открывает новую рубрику «Комсомол-100». В следующем году всероссийской молодежной организации, насчитывающей в советское время 200 миллионов юношей и девушек, исполнится сто лет. Ветераны комсомола оценивают путь пройденный комсомолом и делятся воспоминаниями.
Газета рассказывает о спортивных событиях и предлагает попробовать свои силы в любительском биатлоне или хотя бы поболеть за спортсменов на соревнованиях «Ижевская винтовка».
На этой неделе на Центральной площади Ижевска будет установлена главная ёлка, она даст старт открытию районных ёлок. Об этом в материале «Ёлки-2018».
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