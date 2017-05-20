24 часа в прямом эфире - при условии, что есть стабильный интернет. Подробнее об этих новшествах мы попросили рассказать Марину Городилову, директора ТРК «Удмуртия».
– Мы уже сообщали в новостях, что телекомпания «Удмуртия» вошла в число обязательных общедоступных телеканалов кабельного вещания. Так называемая 21-я кнопка теперь закреплена на пультах за нами. Марина Эдуардовна, расскажите, пожалуйста, как удалось добиться результата?
– Да, действительно, наша компания приняла участие в федеральном конкурсе по выбору обязательных общедоступных каналов 22 февраля этого года, и мы выиграли этот конкурс. Была проделана огромная работа, которая началась четыре года назад, когда мы стали понимать, что в телевидении грядут перемены, связанные с переходом на цифровое вещание. Была получена универсальная лицензия, закуплено оборудование, программы, прошло обучение сотрудников. И полтора года назад мы начали вещание нового 24-часового телеканала, который называется «Удмуртия» у кабельных операторов.
– Процесс цифровизации в нашей стране идет не первый год. Но сроки окончательного перехода на цифровое вещание переносились уже не раз. Марина Эдуардовна, далеко не всем понятно, что происходит и что будет. Давайте немного поговорим о предыстории этого масштабного технического переоснащения.
– В 2009 году в России дан старт переходу на новый – цифровой – формат эфирного телерадиовещания. Для того чтобы в максимально сжатые сроки охватить все население страны цифровым телерадиовещанием, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 985 утверждена федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Согласно программе россияне будут иметь возможность бесплатного приема общероссийских обязательных телеканалов в цифровом формате.
– Большинство телезрителей слышали про мультиплекс, но не все понимают, что это…
– Мультиплекс (англ. multiplex - смесь, смешанное) - объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании. В 2015 году началось отключение аналогового вещания в соответствии с международными обязательствами. Сегодня полным ходом ведется коренная реконструкция и модернизация сети и всей инфраструктуры наземного цифрового вещания. Сформированы первые два цифровых мультиплекса: общероссийских обязательных и федеральных коммерческих телеканалов. Первый мультиплекс создан на средства из государственного бюджета. В него вошли десять телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24» , детский канал «Карусель», «Общественное телевидение России» и ТВЦ. Места во втором мультиплексе заняли следующие каналы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Домашний», «Спорт 1», «Спорт Плюс», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». Телезрителей Удмуртии в этом году ждут перемены. 20 каналов обязательных и общедоступных, о которых я говорила, они смогут смотреть во всех телевизорах вне зависимости от оператора - и в спутнике, и у кабельных операторов, и собычной антенной, при условии , что есть встроенный декодер.
– Какова на сегодня ситуация с переходом на цифровые рельсы, как дела обстоят в нашей республике?
– В нашей республике цифровым вещанием охвачено около 70 процентов населения Удмуртии. Это значит, что все жители, у кого есть встроенные декодеры или приставки к телевизорам, имеют возможность смотреть 20 федеральных каналов бесплатно. Не забываем при этом, что вместе с приставкой нужно покупать антенну, если уверенный прием, можно комнатную. В городах Удмуртии жители в основном смотрят программы через кабельных операторов, и при этом не нужно покупать приставки и антенны, 21-й канал также идет бесплатно, в том числе и наш, «Удмуртия». Те, у кого спутниковое телевидение (в основном это ТРИКОЛОР и ТЕЛЕКАРТА), а это 80 процентов сельских жителей, также 20 каналов бесплатно. Есть еще эфирное аналоговое телевидение, это те зрители, у кого обычные антенны на домах. Они цифровое вещание не принимают. У них нет 20 федеральных каналов.
– Надо сказать, что телезрители пока могут смотреть телеканал «Моя Удмуртия» в эфирном варианте, совместно с нашим сетевым партнером «5-м каналом». И отдельно вещаем в кабельном канале. При этом, случается, телезрители путаются при поиске.
– Да, действительно, сегодня наша телерадиокомпания осуществляет вещание двух телеканалов. Это телеканал «Моя Удмуртия» совместно с Пятым каналом, у нас идут врезки в вещание 5-го канала - 4,5 часа. А также 24-часовой телеканал «Удмуртия», который мы полностью программируем. Около 5 часов идут наши собственные программы и на остальное время мы, как и все федеральные каналы, закупаем контент, то есть художественные фильмы, мультфильмы, документалистику, музыкальные и развлекательные программы. Сегодня телеканал «Моя Удмуртия» можно смотреть по кабельному вещанию и в эфире аналогового вещания. Телеканал «Удмуртия» представлен только у кабельных операторов.
– В Ижевске кабельная сеть весьма развита. А как складывается ситуация с распространением кабельного сигнала в остальных городах Удмуртии? И особенно интересуют небольшие населенные пункты в сельской местности.
– Ростелеком обслуживает 178 населенных пунктов Удмуртской Республики; МТС, ЭР-телеком (Дом ру), Гарант - город Ижевск, Можгу - ООО «Телесеть», Воткинск - ООО «Универ-телеком», Сарапул - ЗАО «Антенная служба», Глазов - ООО «Гарант Глазов».
Поэтому, если жители Удмуртии, использующие кабельное вещание, не видят канал «Удмуртия», они могут обратиться к своим операторам связи.
Справка «УП»
В апреле запущено вещание канала «Удмуртия» в сети Интернет. Каждый житель Удмуртии, подключенный к Всемирной сети, может смотреть наш новый канал на нашем сайте в режиме реального времени.
Фото: ТРК «Удмуртия»
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