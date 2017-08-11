Двадцать дорожных активистов из Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула и Можги прошли обучение по контролю за качеством дорожных работ. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, семинар состоялся 10 августа.
В числе тем, вынесенных на семинар, - гарантийные и межремонтные сроки, виды контроля за качеством дорожных работ (обязанности подрядчика, функции и роль заказчика на каждом этапе, меры экономического и административного воздействия на подрядную организацию, допустившую брак в работе), дефекты и нарушения. Теоретические знания были подкреплены занятием в дорожной лаборатории министерства.
«В текущем году общественники провели целый ряд рейдов по дорогам Удмуртии, оценивая и городские, и сельские объекты. Однозначно отмечается положительная динамика. В частности, на участках, которые ремонтируются по проекту «Безопасные и качественные дороги» – а только в Ижевске их более тридцати – отмечен очень высокий уровень качества работ. Выявленные недочёты – минимальны», – отметил Борис Ломаев, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Он добавил, что причина повышения качества в применении новых технологий и материалов, таких как ЩМА – щебёночно-мастичный асфальтобетон.
При этом потенциал новых технологий в дорожной отрасли Удмуртии пока используется далеко не полностью, – считают общественники. Они предложили дорожникам шире применять на дорогах технологию бесшовной укладки асфальта.
Технология хорошо показывает себя как в условиях мегаполисов (применяется дорожниками Москвы), так и в Удмуртии – с её использованием отремонтированы 10 км участка Ижевск-Воткинск. Препятствие к тиражированию хорошего опыта – техническая сложность и увеличение затрат, которое, по мнению дорожных активистов, может быть компенсировано высокой устойчивостью асфальтового покрытия и экономией на «ямочных ремонтах».
Предложение активистов специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии приняли для изучения и дальнейшей проработки, признавая, что именно с подачи общественников в Удмуртии началось более широкое использование технологии холодного ресайклинга, которая обеспечивает высокую прочность дорожного основания.
Напомним, что о роли общественников, инициирующих применение на дорогах Удмуртии новых технологий, неоднократно упоминал Александр Бречалов.
«Я не самый большой эксперт в дорогах, поэтому привлекаю к обсуждению и принятию всех ключевых решений в отрасли экспертов «Дорожного контроля». По итогам осмотра этого и ряда других участков общественники и дорожники пришли к единому мнению, что применение технологии ресайклинга, которое обеспечивает принципиально более долговечные основания дорог, - правильно. Продолжим анализ. И если предварительные решения и расчеты по экономичности этого метода подтвердятся, будем максимально использовать его на дорогах Удмуртии», – отметил врио Главы во время рабочего визита в Завьяловский район 3 августа.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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