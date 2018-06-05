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Общественники осмотрели первые улицы, ремонтируемые в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

5 июня
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4 июня состоялся первый выезд общественного контроля на объекты улично-дорожной сети Ижевска, ремонтируемые в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Img 4376 Общественники осмотрели первые улицы, ремонтируемые в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Комиссия, в состав которой вошли члены общественной организации «Автомобильная Удмуртия» и движения «Общероссийский народный фронт», специалисты Службы благоустройства и транспорта г. Ижевска, а также представители подрядных организаций, осмотрела участки ремонтов на улицах Маслюкова, Коммунаров, Пушкинская и Песочная. Объекты для осмотра выбраны исходя из степени их готовности – выполнение работ на каждом из участков превышает 70%.

По результатам осмотра на улице Маслюкова отмечены замечания к оформлению продольного стыка полос укладки. На улице Коммунаров активисты обратили внимание на отсутствие местами бордюрных камней. Указанных работ в контракте не предусмотрено, однако по договоренности с Заказчиком подрядчик обещал бордюры восстановить. Кроме того, будет переделан первый от ул. Кирова заезд налево, выполненный с нарушениями. Участки ремонта улиц Пушкинская и Песочная нареканий у общественных наблюдателей не вызвали.

Как поясняют в региональном Миндортрансе, общественный мониторинг – неотъемлемая часть системы контроля качества, реализуемой в рамках проекта. Общественники приглашаются на осмотр каждого объекта дважды: первый раз, когда участок ремонта находится в высокой степени готовности и второй раз – непосредственно на приемку готового объекта. Такая схема позволяет своевременно выявить возможные недостатки и дефекты и устранить их до ввода объекта в эксплуатацию.

В ближайшее время общественники оценят качество ремонта на улицах Ялтинская и Аграрная, а также трассе Ижевск-Ува (17+000-23+000).

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