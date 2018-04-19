В течение недели кураторы республиканского Миндортранса совместно с представителями общественных организаций «Автомобильная Удмуртия», «Автомобилисты Удмуртии», «Общероссийский народный фронт» объедут все 9 гарантийных участков и оценят состояние покрытия дорог после зимы.
Дефекты, образовавшиеся по вине подрядной организации, будут устраняться компаниями, которые производили ремонт, в установленные Миндортрансом сроки за счет собственных средств.
18 апреля комиссия осмотрела участки автодорог Завьялово-Каменное и Ижевск-Воткинск. Дорожные эксперты и общественные активисты сошлись во мнении, что серьезных дефектов и замечаний визуальный осмотр не выявил. Результаты диагностики мобильного лабораторного комплекса и инструментального контроля появятся чуть позже, после чего подрядчику будут выданы предписания об устранении замечаний.
«В соответствии с нормативными документами существуют определенные допущения. Например по поперечным трещинам – не более 21 трещины на 1 километр дороги, - рассказывает начальник отдела контроля качества и приемки выполненных работ КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов. - Тем не менее, даже эти допустимые недочеты должны быть устранены подрядчиком до 30 мая».
В ходе проверки общественники обратились к региональному дорожному ведомству с рядом предложений. В частности, прозвучало пожелание к Заказчикам более комплексно подходить к ремонтам. «Мы обратили внимание, что например, на дороге Ижевск-Воткинск ремонт производился только основного полотна, - поделился председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев. - А уширения у остановок или съезды с дорог не отремонтированы, и соответственно происходит перепад высот, а это не совсем правильно».
В ближайшее время, по его словам, состоится встреча в региональном Минтрансе для обсуждения замечаний общественников.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев, такие предложения всегда внимательно изучаются специалистами ведомства и по возможности реализуются. Он напомнил, что в 2017 году от общественников поступило предложение использовать при проведении ремонтов битумно-полимерную стыковочную ленту для герметизации швов. В этом году такая лента будет применена на всех объектах регионального значения, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 9 участков региональных и 35 участков местных автодорог, общей протяженностью 93 км. В этом году дорожникам предстоит отремонтировать еще 48 объектов, общей протяженностью 114,7 км, в том числе 43 участка улиц в Ижевске.
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