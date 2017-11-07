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Общественники и ижевские кадеты приняли участие в акции, посвященной бойцам спецподразделений

6 ноября
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%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8 %d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8 %d0%bd%d0%b0%d1%81 Общественники и ижевские кадеты приняли участие в акции, посвященной бойцам спецподразделений

О героях молвите слово

Команда «Молодежки ОНФ» в Удмуртии присоединилась к всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Герои среди нас», которая посвящена бойцам подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации. 28 октября в республиканском пункте призыва граждан на военную службу прошла встреча активистов ОНФ с кадетами ижевских школ №№ 31, 85 и 76.

Никто не забыт

– Эту акцию мы проводим в память о тех, кто погиб при исполнении священного воинского долга и в честь всех, кто честно служил и служит своей Родине, - рассказал нашей газете координатор «Молодежки ОНФ» в Удмуртии Евгений Сомов. - Подвиги героев России Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя для уничтожения террористов в Сирии, Магомеда Нурбагандова, противостоявшего боевикам с последними словами «Работайте, братья!», Дмитрия Разумовского, ценой жизни спасшего детей в Беслане, будут нравственным ориентиром для сегодняшних юношей и девушек. Мы чтим подвиг героев России из Удмуртии: Сергея Борина, Ильфата Закирова, Антона Ушакова, Михаила Чуркина, Валерия Чухванцева и Юрия Курягина. Истоки их мужества - в подвиге героев Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев». Молодому поколению есть чему учиться у этих людей.

Познавательная беседа

Во время экскурсии по пункту призыва граждан на военную службу юные кадеты узнали много интересного о быте российских солдат, ознакомились с образцами военной формы и содержимым армейского продовольственного пайка современных российских солдат. Они посетили казарму, где встретились с офицерами Вооруженных сил России и новобранцами осеннего призыва. Часть из них скоро отправится на Дальний Восток охранять границы Родины.

Большой интерес у кадетов вызвали показательные выступления спортсменов Федерации боевого самбо Удмуртии. Ребята, активисты «Молодежки ОНФ», продемонстрировали кадетам элементы рукопашного боя и приемы боевого самбо. Они подчеркнули, что такие навыки особенно необходимы бойцам спецподразделений.

Затем на плацу сборного пункта военные рассказали участникам акции об особенностях военной техники и их стратегическом предназначении.

– Спецподразделения уходят корнями еще в царскую Россию - тогда такие задачи выполняли гусарские «летучие» отряды», - провел историческую параллель член регионального штаба ОНФ, полковник-артиллерист Андрей Цаплин.

Кадеты поблагодарили за интересное и познавательное мероприятие, выразили желание служить в Российской армии (кстати, не только мальчики, но и девочки) и обещали стать достойными гражданами своей страны. В завершение акции ОНФ «Герои среди нас» юные кадеты отведали армейскую кашу.

Встреча с ижевскими кадетами прошла при содействии Военного комиссариата Удмуртии, региональной общественной организации «Ветераны Вооруженных сил России» и Федерации боевого самбо республики

Фото: ОНФ

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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