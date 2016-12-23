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Общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря в Удмуртии

12 декабря
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1212 priem Общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря в Удмуртии

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, по всей стране ежегодно проводится общероссийский день приёма граждан. Сегодня жители городов, деревень и сел могут обратиться со своими проблемами и вопросами к руководству регионов, членам правительства, чиновникам и депутатам различных уровней.

Время приема для всех городов и населенных пунктов России едино: с 12:00 до 20:00 часов по местному времени.

Приемы заявителей будут вестись в региональных приемных Президента Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

В Удмуртии прием будет проходить с 12:00 до 20:00 часов по местному времени в республиканских министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления в городах, районах и поселениях, в территориальных управлениях федеральных ведомств.

Должностные лица Госсовета Удмуртии также будут осуществлять приём граждан.

Личный прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Информация об адресах проведения приёма граждан размещена на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.

Фото: snowbob.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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