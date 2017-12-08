С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.
Кстати
В общероссийской день приема граждан специалисты Пенсионного фонда проконсультируют жителей региона по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, доплат к пенсиям отдельных категорий граждан и социальных выплат, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР, федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получения и использования средств материнского капитала, ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами, пенсионного страхования граждан и другим вопросам.
Прием граждан в Отделении ПФР по Удмуртской Республике пройдет по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 272а, каб. 133. Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (3412) 400-123 и 8 (3412) 630-350.
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