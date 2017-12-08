Герои Отечества: знать и помнить 9 декабря - особая дата для нашей страны. В этот день, в официальном календаре названный Днем Героев ...

Энергетики МРСК Центра и Приволжья повысили надежность электроснабжения Сарапула Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревш...

Ответственность за содержание придомовых территорий несут управляющие компании В целях приведения в соответствие с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятел...