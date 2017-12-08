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Традиция в День Конституции. Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года

7 декабря
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Каждый год в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. Это поручение Президента РФ. Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени граждане могут обратиться в приемную Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве, приемные Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

konstitutsija jpg 1449748411 Традиция в День Конституции. Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

Кстати

В общероссийской день приема граждан специалисты Пенсионного фонда проконсультируют жителей региона по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, доплат к пенсиям отдельных категорий граждан и социальных выплат, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР, федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получения и использования средств материнского капитала, ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами, пенсионного страхования граждан и другим вопросам.

Прием граждан в Отделении ПФР по Удмуртской Республике пройдет по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 272а, каб. 133. Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (3412) 400-123 и 8 (3412) 630-350.

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