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Образцовый по футболу

29 июля
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В республике появится концепция развития детского футбола, которая станет примером для других регионов

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В минувший понедельник врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов вместе с известнейшим футбольным тренером, а ныне депутатом Госдумы России Валерием Газзаевым встретился с ижевскими клубами и ознакомился с возможностями Ижевской школы футбола.

По просьбе юных футболистов были сделаны фотографии с детскими командами. Использовали этот шанс и юные хоккеисты, тренировавшиеся с мячом на малом поле. Я поручусь, что не только перед встречей с высокими гостями искусственные поля заняты футболистами разных команд, разного возраста и мастерства. Попутно Валерий Газзаев взял слово с футболистов – занимать первые места, беря пример с руководителя Удмуртии – очень спортивного человека.

За короткое время местные наставники, конечно, не успели рассказать о всех достижениях ижевского футбола. У нас есть и чемпионы мира среди мужчин-ампутантов, есть игроки женской сборной России. Но суть Александру Бречалову понятна: детские и юношеские команды Удмуртии выступают на хорошем уровне, а переход на взрослый уровень не получается. Либо с возрастом уходят из футбола, либо переходят в команды других городов, видя там перспективы.

Поэтому Александр Бречалов выступает за разработку и принятие в Удмуртии концепции развития футбола.

– Вот дублирующий состав главной команды «Зенит-Ижевск», здесь все свои воспитанники, - показали тренеры группу своих подопечных. Тревожат наставников слова о том, что в основном составе «Зенита-Ижевска» не более четырех коренных ижевских игроков. Главный тренер Игорь Меньщиков по-прежнему стоит на позиции: достигнут ребята нужного уровня мастерства – будут играть в основном составе. Надо признать, что вратарь Никита Медведев, о котором в прошлом сезоне говорили больше, чем о всех других ижевских футболистах вместе взятых, регулярно выходил в основном составе местных зенитовцев. Правда, непробиваемостью в Ижевске он не отличался. Непробиваемость приобрел благодаря надежной обороне футбольного клуба «Ростов». Валерий Газзаев разговаривал о Медведеве с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Семиным. У вратаря несомненный талант. И в Москве смогут его огранить.

– В Удмуртии наша задача – разработать такую концепцию развития футбола, чтобы наш регион в этом смысле стал образцово-показательным для всей России. Я уверен, что в последующие пять лет мы выстроим серьезную концепцию развития детского и взрослого футбола, которая, в первую очередь, будет работать на наше подрастающее поколение, на здоровье детей», - сказал Александр Бречалов, упомянув о том, что соответствующая концепция готовилась и для рассмотрения в Госдуме России и ее нужно «приземлить» на местной территории.

Валерий Газзаев поблагодарил за приглашение и выразил желание помочь в этой работе. Он уточнил:

– К чемпионату мира в стране построены хорошие стадионы, создается инфраструктура. На них надо добиваться хороших спортивных результатов, а вот их пока нет. Я согласен, что нужна система. Концепция – не догма, а то направление, которое дает эффективный результат».

Было любопытно в ходе этой встречи узнать, что Александр Бречалов как истинный болельщик ЦСКА присутствовал среди 48 тысяч зрителей на финальном матче в Лиссабоне, когда ЦСКА под руководством Валерия Газзаева выиграл у португальского «Спортинга» со счетом 3:1 и в итоге стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года. До сих пор это главное клубное достижение в российском футболе.

Фото: Эдуард КАРИПОВ

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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