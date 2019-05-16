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Обращение с ТКО. В Можге «сигнальный метод» уходит в прошлое

14 мая
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Ещё в конце прошлого года в Можге мусор вывозили «сигнальным методом». В городе с населением 50 тысяч человек не было ни одной контейнерной площадки!

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– Каждый день, кроме воскресенья и понедельника, в 17.50 к нашему дому подъезжал мусоровоз. Нужно было к этому времени успеть прибежать с работы. Это было очень неудобно, – рассказывает Светлана Баширова, жительница одного из многоквартирных домов посёлка Восточный, который находится при въезде в Можгу.

Сейчас возле дома № 24 Восточного посёлка Можги установили контейнерную площадку, куда жители близлежащих домов в любое время могут вынести мусор. Это одна из 20 контейнерных площадок, которые появились в Можге после нового года, с момента старта «мусорной реформы». Мусоровозы освобождают контейнеры дважды в день. Если понадобится, приедут и в третий раз. Стоит только позвонить по телефону, номер которого указан на каждой мульде. Кроме того, мусоровозы по-прежнему курсируют по 408 сигнальным точкам сбора мусора.

Контейнерные площадки в Можге были построены за счёт средств городского бюджета. На их обустройство, а также на покупку самих контейнеров был выделен 1 миллион рублей.

– Люди сами решают, куда выкидывать мусор: в приезжающий мусоровоз или контейнер. Примерно 80 процентов населения выбирают контейнеры, даже если они расположены далеко от их дома, – комментирует ситуацию Рустам Галеев, первый заместитель главы администрации Можги. – Этой весной и летом мы планируем установить ещё 20 контейнерных площадок в городе. В идеале их нужно около ста. Тогда можно будет полностью отказаться от сигнального метода сбора отходов.

– Идея установить контейнерные площадки не нова. Мы планировали сделать это и раньше, но сами можгинцы были против: в соцсетях голосовали за сигнальный метод, – говорит Роман Марков, заместитель директора МУП «ЖКХ», предприятия, которое занимается транспортировкой отходов. – Жители думали, что контейнеры будут переполнены на радость собакам. Сейчас таких сомнений нет. Люди убедились, что мусор вывозится регулярно, грязи нет. Как следствие, количество обращений от горожан с просьбой установить контейнеры в их микрорайоне растёт. Сейчас в городе Можге планируется установить ещё 20 дополнительных площадок для контейнеров под мусор. Идёт согласование с жителями и в ведомствах.

Что касается тарифа на вывоз отходов, в 2018 году для жителей многоквартирных домов Можги он составлял 53 рубля, для жителей частного сектора – 43 рубля в месяц. Сейчас это 98,48 и 95,2 рубля с человека в месяц соответственно. И это, пожалуй, единственный момент, с которым пока не могут смириться можгинцы.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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