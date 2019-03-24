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Обращение с ТКО. Отходными путями

14 марта
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Журналист «УП» отследил путь мусора от контейнера до полигона.

Dsc 0052 Обращение с ТКО. Отходными путями

С 1 января в Удмуртии стартовала «мусорная» реформа. Отныне ответственность за вывоз и переработку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в республике несёт региональный оператор, а услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную.

Может показаться, что для среднестатистического жителя Удмуртии ничего не изменилось, разве что коммунальная платёжка существенно потяжелела: он как выносил свой мешок с мусором на контейнерную площадку и прямо к мусоровозу, так и выносит. На самом деле изменилось многое. В этом смог убедиться журналист «УП», проследив путь мусора от контейнерной площадки до полигона.

У мусора есть система

Свой ознакомительный тур мы начали с посещения офиса ООО «Спецавтохозяйство». Именно эта организация по итогам конкурсного отбора на ближайшие десять лет выполняет функции регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Удмуртии.

Как рассказал начальник производственно–технического отдела ООО «Спецавтохозяйство» Александр Корюгин, реформа отрасли, которая сегодня началась в стране, призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации отходов. Новый механизм обращения ТКО должен вывести «мусорные потоки» из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его переработки.

Суть же преобразований такова. В начале субъекты РФ должны были утвердить территориальные схемы обращения с отходами. То есть подробно проанализировать существующее положение дел в отрасли, от источников образования мусора до мест его обработки и утилизации, а затем перенести результаты инвентаризации на бумагу. Следующий этап – принятие госпрограммы Удмуртии «Окружающая среда и природные ресурсы». Затем – выбор одного или нескольких региональных операторов, отвечающих за работу всей цепочки сбора и утилизации отходов, и, наконец, утверждение нормативов накопления отходов и единого тарифа на обращение с ТКО. Этот путь Удмуртия прошла, теперь регоператор отлаживает новую систему обращения с ТКО.

– Впервые в республике появилась одна организация, отвечающая за весь цикл обращения с отходами: от контейнера до полигона, – подчеркнул Александр Николаевич. – Раньше вывозом бытовых отходов мог заниматься любой перевозчик по договору, заключённому, например, с управляющей компанией. При этом не было никакой гарантии, что он, взяв деньги за услуги, довезёт мусор до полигона: ведь гораздо «дешевле» вывалить мусор в ближайший овраг, чем заплатить полигону за утилизацию. Теперь же маршруты движения каждого мусоровоза чётко определены территориальной схемой. Путь всех автомобилей отслеживается в режиме реального времени – с 1 января 2019 года вся техника, перевозящая мусор в Удмуртии, оснащена ГЛОНАСС и видеорегистраторами.

Сойти с маршрута, вывалить в овраг собранный мусор у перевозчиков не получится. Да и делать им это сейчас совершенно бессмысленно: с нового года регоператор оплачивает работу подрядчиков только за тонны привезённых отходов.

– Перевозчики получают деньги только за тот мусор, который привезли на полигон. Им стало просто не выгодно везти его в лес, так как за это им никто не заплатит. Нет смысла выбрасывать мусор в леса и овраги и у жителей: услуга стала коммунальной, оплачивать её обязан каждый. Сэкономить – не получится, так почему бы не пользоваться ею, если всё равно заплатил. Таким образом, новая система обращения с ТКО, которая сегодня выстроена в республике, работает на предотвращение образования стихийных свалок. А каждый килограмм произведённого мусора учитывается, – сказал Александр Корюгин.

Мусоровоз «на связи»

Следить за передвижением мусоровозов и сбором отходов регоператору помогает компьютерная программа «Управление отходами». В неё загружены все контейнерные площадки и места, в которых сбор мусора идёт «сигнальным методом».

– В карту мы занесли все места накопления отходов, которые находятся на территории каждого населённого пункта Удмуртии, а также маршруты передвижения всех мусоровозов, которые их обслуживают, – поясняет начальник IT–отдела ООО «Спецавтохозяйство» Максим Раевских. – Сегодня в республике более 19 200 таких мест. Но этот список пополняется по мере заключения новых договоров с юридическими лицами. С помощью этой программы мы можем отслеживать соблюдение перевозчиками графиков вывоза мусора, а в случае появления жалоб легко выгружать эту информацию.

В программу «Управление отходами» в автоматическом режиме стекаются данные о мусоровозах, которые приезжают на полигоны Удмуртии. Дата, время, номер машины, вес отходов, которые он доставил. Сюда же приходят фотографии контейнерных площадок до и после вывоза отходов: с нового года фотофиксация – обязательное требование. Рабочие мусоровозов снимают на смартфоны отчёты о проделанной работе.

– Сегодня порядка 60 процентов экипажей мусоровозов имеют смартфоны, остальные работают с видеорегистраторами, – продолжает Максим Раевских. – Если возникают спорные ситуации, мы просим наших подрядчиков прислать видео или скрины с места вывоза мусора. Таким образом, осуществляется дополнительный контроль за работой перевозчиков.

Убедиться в том, что сегодня фотофиксация процедуры опустошения мусорных баков стала частью технологического процесса, мы смогли на контейнерной площадке дома № 164 по ул. Ленина. Прежде чем приступить к работе, водитель мусоровоза сфотографировал на смартфон полные контейнеры, а потом после выгрузки пустые.

Каждый килограмм на учёте

Дальше наш путь лежал на Нылгинский полигон. Он самый большой из действующих сегодня в Удмуртии, на нём захоранивается почти 60 процентов всех отходов, образующихся в республике. Согласно утверждённой территориальной схеме сюда везут мусор из Ижевска, Сарапула, Камбарки, Сарапульского, Каракулинского, Завьяловского и других районов. За сутки здесь разгружают более 100 мусоровозов, каждый из них проходит весовой контроль.

По словам директора ООО «Чистый город» Сергея Климова, основная задача системы – электронный учёт ТКО, поступающих на полигон. При въезде и на выезде мусоровоз проходит процедуру взвешивания, а все данные выводятся на монитор диспетчера, сохраняются в программе, а затем онлайн отправляются регоператору.

Система весового контроля решает ещё одну важную задачу – посчитать, сколько всего мусора производит республика.

– По нашим расчётам за год мы захороним порядка 200–250 тысяч тонн отходов. Раньше часть мусора просто не доходила до полигонов. В январе 2019 года мы приняли на 20 процентов отходов больше, чем в январе прошлого года. Это очень красноречиво говорит о том, что система работает. Сегодня весовой контроль есть на всех пяти действующих полигонах. По итогам года регоператор будет иметь чёткую картину по накоплению ТКО по каждой территории республики, – подчеркнул Сергей Климов.

На Нылгинском полигоне есть свой мусоросортировочный комплекс. Его производственная мощность около 40 тысяч тонн.

– Сортируется около 25 машин в день, то есть четвёртая часть всех отходов, поступающих на полигон. Поэтому сейчас мы пытаемся мусоросортировочный комплекс совершенствовать, увеличить его мощности. В перспективе планируем построить на этой территории большой завод по переработке мусора, чтобы сортировать и перерабатывать как можно больше мусора, который поступает к нам. Если весь мусор будет перерабатываться, срок жизни полигона значительно увеличится, и не надо будет строить новые, – сказал в заключение Сергей Климов.

По данным Минприроды Удмуртии, в год в республике образуется 445 тысяч тонн отходов, эта цифра составлена на основании разных статистических документов. А благодаря реформе у нас будет точная информация, сколько же тонн мусора образуется в регионе, данные будут по каждому городу и району. И самое главное, все сегодняшние нововведения предотвращают появление новых свалок. А это значит, Удмуртия будет чище.

Фото Сергея Рогозина

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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