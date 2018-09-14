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Обращение с оружием. В Удмуртии сотрудники полиции изъяли у жителя Сарапульского района более 900 патронов к огнестрельному оружию

14 сентября
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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Макшаки Сарапульского района совершён незаконный отстрел лося. По данному факту возбуждено уголовное дело.

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0 %d0%9c%d0%92%d0%94 Обращение с оружием. В Удмуртии сотрудники полиции изъяли у жителя Сарапульского района более 900 патронов к огнестрельному оружию

Для установления подозреваемых в совершении данного правонарушения сотрудниками уголовного розыска отдела полиции проверили охотников, проживающих в ближайших населённых пунктах.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий у одного из охотников - 60-летнего жителя Сарапульского района по месту жительства были обнаружены и изъяты 903 патрона калибра 5,45 мм к автомату Калашникова и 3 патрона калибра 5,6 мм к охотничьему ружью, которые, согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического отдела, пригодны для производства выстрела.

По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Причастность задержанного к отстрелу лося не установлена.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации граждане могут избежать уголовной ответственности только в случае добровольной выдачи указанных предметов в органы внутренних дел.

Уже несколько лет в республике реализуется программа добровольной сдачи оружия. При добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и за предоставление достоверной информации об их незаконном хранении устанавливается плата за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества, за предоставленную информацию в следующих размерах:

за нарезное огнестрельное оружие – 5000 рублей;

за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота, – 3000 рублей;

за обрезы, самодельное огнестрельное оружие – 3000 рублей;

за газовое, холодное и метательное оружие – 1000 рублей;

за один патрон к нарезному огнестрельному оружию – 20 рублей;

за одно взрывное устройство – 2000 рублей;

за один грамм взрывчатого вещества – 2 рубля;

за достоверную информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 50 процентов от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Больше информации вы можете найти на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике: 18мвд.рф

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