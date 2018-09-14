Для установления подозреваемых в совершении данного правонарушения сотрудниками уголовного розыска отдела полиции проверили охотников, проживающих в ближайших населённых пунктах.
В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий у одного из охотников - 60-летнего жителя Сарапульского района по месту жительства были обнаружены и изъяты 903 патрона калибра 5,45 мм к автомату Калашникова и 3 патрона калибра 5,6 мм к охотничьему ружью, которые, согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического отдела, пригодны для производства выстрела.
По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Причастность задержанного к отстрелу лося не установлена.
МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации граждане могут избежать уголовной ответственности только в случае добровольной выдачи указанных предметов в органы внутренних дел.
Уже несколько лет в республике реализуется программа добровольной сдачи оружия. При добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и за предоставление достоверной информации об их незаконном хранении устанавливается плата за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества, за предоставленную информацию в следующих размерах:
за нарезное огнестрельное оружие – 5000 рублей;
за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота, – 3000 рублей;
за обрезы, самодельное огнестрельное оружие – 3000 рублей;
за газовое, холодное и метательное оружие – 1000 рублей;
за один патрон к нарезному огнестрельному оружию – 20 рублей;
за одно взрывное устройство – 2000 рублей;
за один грамм взрывчатого вещества – 2 рубля;
за достоверную информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 50 процентов от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Больше информации вы можете найти на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике: 18мвд.рф
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