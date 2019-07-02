Один из старейших спортивных объектов Удмуртии – стадион «Динамо» – открыли в Ижевске после реконструкции. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, церемония состоялась в воскресенье, 30 июня.
Обновление стадиона проходило в несколько этапов. В общей сложности из городского, республиканского и федерального бюджетов выделили 476 млн рублей. Теперь на «Динамо» есть самое современное футбольное поле в Удмуртской Республике, легкоатлетическое ядро на 6 дорожек с покрытием, которое используется на Олимпийских играх и чемпионатах мира по легкой атлетике.
Кроме того, на трибунах установили более 2 тыс посадочных мест. Также рабочие отремонтировали спортивные залы для занятий боксом и восточными боевых единоборствами, зал дзюдо и художественной гимнастики, цифровое табло, привели в порядок раздевалки, тренерские и административные помещения.
«Удмуртия – территория спорта, это не нужно лишний раз доказывать. Мы очень активно взялись за реконструкцию и строительство спортивных объектов. Сегодня открываем стадион «Динамо». 2 июля в Селтах начнутся 28-е сельские летние спортивные игры. Мы увидим там новый стадион и спортивно-оздоровительный комплекс. В июле выходим на строительство 50-метрового бассейна и реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Всё это для вас, чтобы поддержать те традиции, которые сформировались здесь годами, десятилетиями. Это всё для того, чтобы у нас появлялись новые Кулаковы, Вылегжанины, Загитовы, чтобы спорт был массовым и доступным», - сказал на церемонии открытия глава Удмуртии Александр Бречалов.
Стоит отметить, что реконструкцию проводили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, обновление стадиона «Динамо» - очередной шаг к выполнению показателей национального проекта «Демография», инициированного «майским» Указом Президента России Владимира Путина. Напомним, нацпроект предполагает доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Первым крупным соревнованием на обновленном стадионе станет всероссийский полумарафон «Динамовская миля», приуроченный к 100-летию знаменитого оружейника Михаила Калашникова. Он пройдет 7 сентября.
Событие отметили и на федеральном уровне: видео с открытия разместили телеграм-каналы известного журналиста Владимира Соловьева, а также канал "Медный всадник".
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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